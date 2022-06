Smash Into Pieces: bestätigen weitere Festival- & Sommer-Shows

Nach ihrer erfolgreichen Tour im Frühjahr 2022 zu ihrem aktuellen Album A New Horizon, kommt die schwedische Rockband Smash Into Pieces im August für drei Konzerte zurück nach Deutschland. Fans dürfen sich außerdem auf das neue Album Disconnect freuen, das am 9. September 2022 erscheinen wird. Hier daraus ihre aktuelle Single Throne, die am 24. Juni 2022 veröffentlicht wurde:

Nach insgesamt sechs Alben, fast 30 Singles, über 200 Millionen Streams auf Spotify und mehr als 100 Millionen Klicks auf YouTube kann man Smash Into Pieces beim besten Willen nicht mehr als Newcomer bezeichnen. Die schwedische Rock-Band gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten skandinavischen Alternative Rock-Bands der heutigen Zeit. Und das liegt nicht zuletzt an den spektakulären Live-Shows, die wie ein elektrischer Zirkus, in dem ein Rock-Konzert stattfindet, daherkommt. Man muss es einfach mit eigenen Augen gesehen haben, um zu glauben, wie unterhaltsam Smash Into Pieces auf der Bühne sind.

Im Lauf der Jahre haben sie elektronische Einflüsse in ihre Musik eingebaut und sich so weiter vom ursprünglichen skandinavischen Rock entfernt. Mittlerweile fallen sie mehr in die Kategorie von Stadien füllenden Electro-Pop/Alternative-Rock-Crossover-Bands wie Imagine Dragons oder Thirty Seconds To Mars.