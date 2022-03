Coreleoni [feat. Leo Leoni of Gotthard]: veröffentlichen ihre zweite Single & Video „Purple Dynamite“

Die Classic Hard Rocker Coreleoni werden ihr neues Album mit dem Titel III am 13. Mai 2022 über Atomic Fire Records veröffentlichen.

Nun stellte die Band ihre neue Single Purple Dynamite vor und veröffentlicht ein brandneues Video mit einer atemberaubenden Performance.

Das Video kann hier angesehen werden:

Gründungsmitglied und Gitarrist Leo Leoni sagt dazu: „Mila Merker hat das Bass-Lick zum Song eingebracht. Wir waren gerade am Jammen und plötzlich kam er damit an. Wir haben um das Lick herum weitergejammt und nach und nach hat sich der Song entwickelt. Die Nummer ist Party pur, sehr rockig und eingängig. Wir hatten von der ersten Sekunde an Spaß. Textlich geht es um eine wunderschöne Frau, die nach außen hin süß und unschuldig aussieht, aber wenn man sie näher kennenlernt, spürt man, dass sie pures „purple dynamite“ ist – also eine hochexplosive, brandgefährliche Mischung aus Schönheit und Biest.“

III erscheint als 2-CD Digipak (inkl. 4-Track Bonus CD), farbigem Vinyl und als limitertes Boxset (inkl. farbigem Vinyl, Bonus 10inch Vinyl mit 4 Bonustracks, Sliptmat, Flaschenöffner- Schlüsselanhänger, Poster, Guitar Pick Set & Zertifikat)

III – Tracklist:

01. Let Life Begin Tonight

02. Purple Dynamite

03. Guilty Under Pressure

04. Greetings From Russia

05. Sometimes

06. Like It Or Not

07. Wake Up Call

08. Sick & Tired

09. Would You Love Me

10. Deep In My Soul

11. Jumpin’ Jack Flash

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: