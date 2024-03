Voyager-X: vertonen auf ihrer neuen Progressive Metal Single „Walk On The Dead Line“ eine wahre Begebenheit über unschuldig zum Tode Verurteilte

Mit ihren ersten beiden Auskopplungen Janus Face und Hypnotize You haben Voyager-X in den vergangenen Wochen und Monaten für reichlich Gesprächsstoff in der Rock- und Metalszene über ihr am 22.03.2024 via Dr. Music Records erscheinendes Album Magic gesorgt. Nun legt die Nürnberger Band um Sänger Mario Gansen mit ihrer dritten Single Walk On The Dead Line nach, um die Vorfreude weiter zu steigern. Inspiriert von einer beträchtlichen Anzahl an Menschen, die unschuldig durch die Todesstrafe hingerichtet wurden, handelt der Song davon, wegen Mordes unter unmenschlichen Bedingungen Jahre im Todestrakt auszuharren und auf ein Wunder zu hoffen, das die eigene Unschuld beweist. Dieses Glück bleibt leider den meisten Inhaftierten verwehrt, aber manchmal geschehen Wunder wie in diesem Fall. Voyager-X verarbeiten dieses bedrückende Schicksal in einer außergewöhnlichen Mischung aus Progressive Metal, Melodic Rock und Hard Rock und setzen diese Geschichte im dazugehörigen Lyricvideo anschaulich in Szene:

Im Single-Trailer deckt Mario Gansen das Geheimnis hinter den im Video gezeigten Szenen mit dem Tarot-Deck auf und offenbart, was an den gelegten Karten so mysteriös ist: https://youtu.be/6uSZwXnyYog

Voyager-X gehörten zwischen 1987 und 1997 zur Spitze der aufstrebenden Rockszene rund um Nürnberg und Süddeutschland. Ihr erfrischender Sound mit einer originellen Bühnenperformance und starken Songs begeisterte Fans härterer Rockmusik auf unzähligen Konzerten und Festivals. Sänger Mario Gansen nahm 1979 mit der deutschen Krautrock-Formation Grim Reaper das Album We Were All Fools … auf und spielte im Vorprogramm von Judas Priest und auch von Motörhead bei deren 1980er Bomber-Tour. Während eines Dynasty-Gigs, seiner zweiten größeren Band, traf er erstmals auf die Voyager-X Musiker Stephan und Jörg, mit denen er darauf die nächsten zehn Jahre gemeinsam erfolgreich musizierte und die auch heute noch an Bord sind. Eigentlich hätte das Album Magic bereits 1997 erscheinen sollen, doch kurz nach den Aufnahmen der Songs im Zirndorfer Deckelmann Studio, entschieden die Musiker aufgrund ihrer damaligen Lebensumstände, die sie rund um den Globus verteilte, ihre Band, die damals noch Voyager hieß, auf Eis zu legen. Aus diesem Dornröschenschlaf erwachte die Gruppe dann erst, nachdem sich die Originalbesetzung bestehend aus Sänger Mario Gansen, Gitarrist Stephan Baumgärtner, Bassist Jörg Schreiber, Keyboarder Christian Mordek und Schlagzeuger Peter Webert während einer Veranstaltung im Jahr 2019 traf und dabei die Idee zündete, das fortzusetzen, was 22 Jahre zuvor nach einer aufregenden Dekade intensiv gelebten Rock ’n’ Roll Lifestyle so abrupt endete. Aufgrund anderer Bands, die den Namen inzwischen nutzten, wurde der Bandname in Voyager-X umbenannt. In den Lyrics, die aus der Feder von Mario Gansen stammen, werden politische wie auch immer noch aktuelle Ereignisse verarbeitet. Die neun Songs entschweben förmlich der Zeit, als musikalische Virtuosität und Gesangskunst noch perfekt harmonierten und Bands wie Van Halen, Survivor, Marillion oder Saga die Charts dominierten und erhielten durch das Remastering von Romin Katzer ein modernes Soundgewand. Die Süddeutschen schlagen mit ihrer anspruchsvollen Rockmusik gekonnt die Brücke von klassischem Bombast- und Artrock hin zu moderneren Sounds und verstehen sich als Entertainer mit einem gewissen Anspruch, die ihr Publikum mit ihrem abwechslungsreichen Programm auf eine Reise durch ihre eigene Rockgeschichte mitnehmen. Daher dürfen sich Freunde großartiger melodischer Rockklänge, im Stil von Queensrÿche, Fates Warning oder Savatage jetzt auf die Veröffentlichung des außergewöhnlichen Albums Magic freuen, das ab sofort als Digifile-CD vorbestellbar ist!

Voyager-X online:

www.voyager-x.de

www.facebook.com/voyagerxband

www.instagram.com/voyagerxband