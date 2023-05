Tortuga und The Temple am 11.05.2023 im Lucky‘s Luke in Trier 

Bands: Tortuga, The Temple

Ort: Lucky‘s Luke, Luxemburger Straße 6, 54294 Trier

Datum: 11.05.2023

Kosten: 10, 12, 15 € AK

Genre: Doom Metal, Sludge, Stoner Doom

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Vinyl4Charity e.V., Lucky’s Luke

Link: https://www.facebook.com/events/250989830702984

Setliste The Temple:

Intro The Foundations The Blessing White Flame Profound Loss Premonitions Of The Last Hour Strenght For A New Dawn Lord Of Light Remnants

Setliste Tortuga:

Shining Sphere Esoteric Order Imhotep’s Misery Black Pharaoh II Lost Slave For Elizard Inito Malaca Galeon De Manila

Heute geht es mal wieder ins Lucky’s Luke nach Trier. Trier ist mittlerweile so etwas wie ein Dauerbrenner für mich. Wenn es um Black und Death Metal geht, ist es der Mergener Hof. Wenn es um Stoner/Dom/Psych geht, kommt man an Lucky’s Luke nicht vorbei. Dieses Mal gibt es kein selbstgebrautes Bier, wie letztes Jahr zum Event mit Toundra, dafür gibt es exklusiven Doom und Sludge zweier toller Bands.

Der Veranstalter Vinyl4Charity e.V. ist im Übrigen non Profit orientiert und spendet seine Eintrittsgelder für humanitäre/soziale Zwecke. Als ich eintreffe, sehe ich schon die Kleinbusse/Transporter der beiden Bands, unschwer zu erkennen an dem griechischen Kennzeichen (The Temple) und dem polnischen Kennzeichen (Tortuga). Am Eingang werde ich von Hannes und Julian von Vinyl4Charity e.V. direkt begrüßt. Es dauert auch nicht lange, bis die Griechen The Temple mit ihrer Show beginnen. Vor der Bühne sind Kerzenleuchter platziert. Die Kerzen werden angezündet, dann tritt der Vorsitzende des Vereins auf die Bühne, begrüßt kurz die Fans und freut sich, dass man hier so zahlreich erschienen ist. Kurze Ankündigung für die nächste Veranstaltung (Necromancers aus Frankreich) und man solle bei den Kerzenleuchtern aufpassen, dass man diese nicht umwirft oder sich verbrennt. Man sei gerade Teil einer Zeremonie.

Ein Intro, dessen griechischen Namen ich hier wegen der Schriftzeichen nicht ausschreiben kann, empfängt die Band, die dann in traditioneller Doom Manier mit The Foundations loslegt. Damit sind bereits die Fundamente für einen tollen Doom Abend hier im Lucky’s Luke gelegt. Nachdem dann auch noch der Segen / The Blessing gegeben wurde, brennt hier nicht nur die White Flame. The Temple verwandeln den Ort hier ein Stück weit in einen Doom Temple, dazu passt die Dekoration mit den Kerzenleuchtern wunderbar. Bedächtiger, melodischer und manchmal orthodox klingender Doom serviert uns die äußerst sympathische Band aus Griechenland. Die letzte Stunde ist hier zwar noch nicht geschlagen, aber fasziniert hören wir hier den Premonitions Of The Last Hour zu. Gegen Schluss steht es bei so viel rituellem Doom und in dieser tollen Atmosphäre der Lord Of Light bei und gibt uns den Rest. Beide Songs sind vom im April erschienenen neuen Album Of Solitude Triumphan. Mit Remnants beendet ein schwer tragender Song vom Vorgängeralbum Forevermourn den Gig.

In der Umbauphase unterhalte ich mich mit den netten Jungs aus Griechenland am Merchstand und nehme natürlich die neue Platte mit. Sie freuen sich, hier in Deutschland auf Tour zu sein, weil sie das Land großartig finden. Mir geht es eher andersrum, ich freue mich immer wieder mal im gastfreundlichen Griechenland zu sein und erzähle ihnen von meinem Abenteuer in ihrer Heimatstadt Thessaloniki, wo ich die Schrift auf den Schildern nicht entziffern konnte und mir von netten Leuten weitergeholfen wurde.

Weiter geht es mit den gepanzerten Schildkröten von den Cayman Inseln! Das ist natürlich Quatsch, auch wenn die Band den spanischen Namen der Schildkröte trägt. Diese Tortuga sind auch nicht (Gott sei Dank) die Tortuga aus dem benachbarten Saarbrücken, sondern Tortuga aus Poznań (Polen). Das Quartett spielt eine irre und sensationelle Mischung aus Doom, Sludge und Heavy Psych. Manchmal zäh fließend wie Lava, dann ein kurzes Break und es geht ab wie die Sau – Entschuldigung die Schildkröte auf Speed.

Bereits drei Jahre alt ist ihr letztes Album Deitis, von dem auch die ersten beiden Songs Shining Sphere und Esoteric Order auf der heutigen Setlist sind. Ihr Doom/Sludge/Psych-Gemisch stammt aus den dunklen Welten von Lovecraft, dessen unheimliche Geschichten die Band für dieses Album inspiriert haben. Schwere Rhythmen und Grooves bauen sich auf und erschaffen einen süchtig machenden Horror/Sci-Fi-Twist. Ab und an werden Soundscapes eingesampelt oder wir hören eine Stimme aus dem Lovecraft Off, wie bei Black Pharaoh II. Ägyptisch/orientalisch anmutender Doom, der wie in einer Karawanenwanderung abdriftet und in einen Wüstensturm kommt; oder sollte ich sagen: die Geister, die ich rief. Hört euch diesen Titel doch einmal auf dem Bandcamp an, einfach nur genial! Aber was soll ich sagen, die Songs sind alle sehr geil und echt unberechenbar. Imhotep’s Misery ist ein Wüsten Stoner und stammt wie die Songs Lost und Slave vom selbst betitelten Debüt aus dem Jahr 2017.

For Elizard schleicht sich in Pink Panther Manier an, wird dann zu Godzilla, einem monströsen Ungetüm; Godzilla is „big and hungry“ Nicht nur Godzilla, sondern auch die vier Jungs von Tortuga! Godzilla in For Elizard ist nicht das einzige Ungetüm, welches Tortuga heute Abend hier raushauen. Am Schluss gibt es mit Galeon De Manila noch ein fünfzehnminütiges Ungetüm.

Nach diesem tollen Spektakel muss ich natürlich von den Jungs am Merchstand noch das Vinyl mitnehmen. Das hat heute Abend mit zwei tollen Bands so richtig Spaß gemacht. Auf traditionellen Doom mit The Tempel folgte mit Tortuga eine außergewöhnliche Mischung aus Doom/Sludge/Heavy Psych. Von den beiden Bands und den Jungs von Vinyl4Charity e.V verabschiedet, die mich direkt für das Konzert von Necromancers eingeladen haben. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich natürlich gerne dabei sein.