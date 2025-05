Kissin’ Dynamite: überraschen mit mitreißendem Musikvideo zu „Queen Of The Night“

Die Chartstürmer Kissin‘ Dynamite präsentieren ein offizielles Musikvideo zu ihrem Track Queen Of The Night aus dem Nummer #1 Album Back With A Bang. Die mitreißende Rockhymne besticht mit epischen Gitarrenriffs, treibenden Drums und kraftvollem Gesang, der den unverkennbaren Sound der Band auf den Punkt bringt.

Das begleitende Video lässt sich in drei Worten beschreiben: stylisch, monumental und außergewöhnlich! Inspiriert von ihrer gefeierten Welttournee mit Shows in Japan, den USA und Brasilien, liefert die fünfköpfige Band nun ein visuell beeindruckendes Musikvideo mit atemberaubenden Nachtaufnahmen aus den Straßen Tokios.

Mit authentischem 80er-Stadionrock-Feeling im Gepäck haben Kissin’ Dynamite bereits auf unzähligen internationalen Festivals gespielt, als Support für Legenden wie Mötley Crüe die Bühne gerockt und ausverkaufte Headliner-Touren gefeiert. Auch in diesem Sommer erobern sie wieder die großen Festivalbühnen – unter anderem beim Summer Breeze Open Air – bevor es im Herbst mit der Welttournee weitergeht. Schaut jetzt das Musikvideo zu Queen Of The Night und sichert euch Tickets für die kommenden Shows!

Kissin’ Dynamite kommentieren:

„Gerade erst wieder zurück aus Florida und Brasilien, verknüpfen wir den Song Queen Of The Night emotional direkt mit den gigantischen Eindrücken unserer aktuellen Welttournee. Er ist Sinnbild für das Leben, den Trubel, den Glitzer und die Magie, die wir auf Konzerten weltweit erleben durften. Besonders angetan waren wir von den Dimensionen Tokios. Deshalb wollten wir für das Musikvideo Zu Queen Of The Night unbedingt Szenen auf der legendären Shibuya-Crossing und Downtown einfangen. Aber hört und seht doch einfach selbst!“

2007 als Teenage-Schulband gegründet, haben sich sich Kissin’ Dynamite von Anfang an dem großen Stadionrock verschrieben und im Laufe ihrer Karriere zu einer echten Rockgröße mit mehreren erfolgreichen Chartplatzierungen entwickelt. Die Karriere von Kissin‘ Dynamite kennt nur den Weg nach oben, was sie mit dem #1 Album Back With A Bang noch einmal deutlich unterstrichen haben, nachdem das Vorgängeralbum und Napalm Records Debüt Not The End Of The Road bereits auf #2 der Charts eingestiegen ist. Darüber hinaus schafften es die eingängigen Hits der Rocker mehrfach auf Platz 1 der Rock Radio Airplay Charts und verzeichnen mehrere Millionen Streams und Video-Views.

Ongoing World Tour 2025:

12.06.25 ES – Zamora / Z! Live Rock Festival

26.06.25 ES – Murcia / Rock Imperium Festival

27.06.25 SK – Snina / Rock Pod Kamenom

28.06.25 DE – Dischingen / Rock am Härtsfeldsee

12.07.25 DE – Nideggen / Tollrock Festival

13.07.25 BG – Midalidare / Midalidare Rock

18.07.25 DE – Neukirchen-Vluyn / Dong Open Air

19.07.25 DE – Jüteborg / Motorcycle Jamboree DE

26.07.25 DE – Pyras / Pyraser Classic Rock Night

27.07.25 SE – Malmö / Malmö Melodic

07.08.25 CH – Brienz / Brienzersee Rockfestival

09.08.25 DE – Hamburg / Elbriot Festival

15.08.25 DE – Illingen Saar / Burg Open Air

16.08.25 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Open Air

06.09.2025 DE – Vöhringen / Rock am Burghaldenwald

17.10.25 AT – Telfs / Rathaussaal

18.10.25 CH – Schaffhausen / Kammgarn

19.10.25 DE – Frankfurt / Batschkapp

24.10.25 DE – Oberhausen / Turbinenhalle T2

25.10.25 DE – Filderstadt / FILharmonie

07.11.25 DE – Dresden / Club Tante JU

08.11.25 DE – Nürnberg / Löwensaal

09.11.25 DE – Hannover / Capitol

14.11.25 DE – Bremen / Aladin Music Hall

15.11.25 DE – Osnabrück / Hyde Park Osnabrück

Dynamite Nights 2025: 27.12.25 DE – Balingen / Volksbanksmesse Balingen

Kissin’ Dynamite sind:

Hannes Braun – Vocals

Ande Braun – Guitar

Jim Müller – Guitar

Steffen Haile – Bass

Sebastian Berg – Drums