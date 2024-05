The Hellacopters: veröffentlichen Video zur brandneuen Single „Stay With You“

Die schwedischen Rock’n’Roll-Legenden The Hellacopters freuen sich, eine brandneue Single namens Stay With You zu veröffentlichen, den ersten neuen Hellacopters-Song seit der Veröffentlichung ihres triumphalen Comeback-Albums Eyes Of Oblivion im April 2022.

Und es überrascht nicht, dass Stay With You genau da weitermacht, wo die Band vor zwei Jahren aufgehört hat. Es ist ein Action-Rock-Kracher, der ohne Umschweife auf den Punkt kommt, und wieder einmal hat die Band ein stilvolles Musikvideo dazu veröffentlicht, bei dem Emil Klinta Regie führte und auch den Schnitt übernahm.

Nicke Andersson (Gitarren & Gesang) kommentiert:

„We’re in the middle of recording our new full length album which has no date of release just yet. In the meantime we’re very excited about the release of our new single Stay With You. It was originally intended to be included on the upcoming LP but we decided to do a Beatles and release it as stand alone track with a B-side. Stay With You is a straight up minor key rocker and it’s backed with our interpretation of The Cure’s Fire In Cairo. We hope you dig.“

Stay With You ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Der Song wird auch als limitierte 7“-Single über Lightning Records erhältlich sein. Die B-Seite enthält eine Coverversion von Fire In Cairo von The Cure.

Seht euch das Musikvideo zu Stay With You hier an:

Hört euch Stay With You hier an: https://hellacopters.bfan.link/swysg

Vorbestellungen sind jetzt auf https://lightningrecords.se/shop/ möglich.

The Hellacopters veröffentlichten am 1. April 2022 ihr achtes Studioalbum mit dem Titel Eyes Of Oblivion. Es ist das erste Album seit der Veröffentlichung ihres vorläufigen Abschiedsalbums Head Off im Jahr 2008 und wurde von Fans und Medien gleichermaßen gelobt. Das Album erreichte Platz 1 in Schweden, Platz 3 in Deutschland und Platz 6 in Finnland. Die Band feierte eine triumphale Rückkehr, die in einer Show mit den mächtigen Iron Maiden in Göteborg im Juli 2022 und Gigs mit Ghost in Deutschland im Juni 2023 gipfelte. Im Februar 2024 wurde ihr geliebtes klassisches Album Grande Rock auf physischen Formaten wiederveröffentlicht, mit einem überarbeiteten Begleitstück mit zusätzlichen Gitarren-, Klavier- und Gesangsspuren namens Grande Rock Revisited.

The Hellacopters Live

28.05. ES Barcelona – Razzmatazz 1

29.05. ES Valencia – Repvblicca

30.05. ES Málaga – París 15

31.05. ES Madrid – La Riviera

01.06. ES Bilbao – Santana 27

12.07. NO Tønsberg – Foynhagen

13.07. NO Kristiansand – Makeskrig Festival

19.07. FI Seinäjoki – Vauhtiajot Race & Rock Festival

20.07. FI Laukaa – John Smith Rock Festival

27.07. SE Östersund – Storsjöyran

15.08. SE Malmö – Slagthuset

16.08. SE Glanshammar – Humlehagen

17.08. SE Linkoping – Skylten

30.08. SE Gothenburg – Kulturkalaset

