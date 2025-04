Taär: veröffentlichen zweiten Song aus ihrem kommenden Debütalbum

Die in Griechenland und der Schweiz ansässige Band Taär hat einen zweiten Song aus ihrem bevorstehenden Debütalbum Catharsis Till Dawn veröffentlicht, das am 11. April 2025 über Soulseller Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

Den neuen Track Where Death Stalks It’s Prey könnt ihr hier anhören:

Taär ist eine nostalgische, kriegerische Black-Metal-Band, die stark von der Underground-Szene der 90er Jahre beeinflusst ist. Ihre Musik kombiniert aggressive Vocals, scharfe Gitarrenriffs und schnelle Blast Beats, die die Atmosphäre antiker Schlachten heraufbeschwören. Die Mitglieder von Taär tragen auch zur intensiven Kreativität von Anticreation, Burial Hordes und Katafalk bei. Erwartet nichts weniger als einen rohen und fleischlichen Sturm wahrer Black-Metal-Häresie!

Catharsis Till Dawn – Tracklist:

1. Celestial Carnage

2. Feathered Echoes Of Wrath

3. The Storm Of War

4. Perpetual Descent

5. At Depths Of Damnation

6. Undead’s Turn

7. Where Death Stalks It’s Prey

8. The Impaler’s Triumph

9. Catharsis Till Dawn

Catharsis Till Dawn wurde im Descent Studio in Athen gemischt und gemastert und verfügt über ein Cover-Artwork von Belial Necroarts.

Taär Besetzung:

Noctus – Gesang, Bass

Necro – Gitarren, Bass

Tlhoc – Gitarren

V.N. – Schlagzeug

Taär online:

https://www.facebook.com/TaarOfficial