Bloodfield: haben neues Album „Homunculus Sapiens“ und Lyric-Video zu „Solitude Part 1“ veröffentlicht

Was für ein Tag für Bloodfield! Die Thrash-Metal-Band aus Vicenza hat ihr neues Album Homunculus Sapiens über Great Dane Records veröffentlicht! Schneller, härter und schmutziger als ihr Debüt Sinners Or Liars (2016) führt dieses neue Kapitel die Thrash-Grundlagen der Band an ihren Ereignishorizont und zieht sie tief in das Chaos menschlicher Verzweiflung.

Anlässlich dieses großartigen Ereignisses hat Bloodfield ein Lyric-Video zum Opener Solitude Part 1 veröffentlicht:

