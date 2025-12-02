Oraculum: veröffentlichen ihr Debütalbum „Hybris Divina“ über Invictus Productions

Nach einer Reihe hochgelobter EPs kehrt die Band mit einem neuen Ritual aus gewalttätigem und dissonantem Death Metal zurück, ein Beweis für ihre unerschütterliche Hingabe an die unheiligen und ursprünglichen Wurzeln des Genres.

Oraculums Debütalbum Hybris Divina wird am 9. Januar 2026 offiziell veröffentlicht. Invictus Productions wird zusätzlich zum neuen Album eine neue LP-Version der EP Sorcery Of The Damned der Band veröffentlichen.

Seht euch im Vorab das Video zur Debütsingle Mendacious Heroism hier an:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben Oraculum einen Weg der klanglichen Boshaftigkeit eingeschlagen, der sich an der legendären Tradition des chilenischen Death Metal orientiert. Ihr Sound ist ein Strudel aus höhlenartiger Produktion, hämmernden Riffs und okkult angehauchter Wut, ein Sound, der ihnen eine treue Anhängerschaft innerhalb der globalen Metal-Underground-Szene eingebracht hat. Hybris Divina ist ein weiterer Abstieg in diese Dunkelheit, eine Erkundung mythischer und spiritueller Blasphemie, dargestellt in einem Stil, der sowohl roh als auch gnadenlos ist.