Team Vitality und Nuclear Blast kündigen an, dass Metality nach Kopenhagen kommt – mit einem besonderen Konzert der dänischen Band Møl

Die führende globale esports-Organisation Team Vitality und das weltgrößte unabhängige Heavy Metal-Label Nuclear Blast freuen sich, bekannt zu geben, dass sie am 21. November ein Konzert und ein esports-Fan-Erlebnis in Kopenhagen im Beta veranstalten werden. Die Fans werden in den Genuss eines besonderen Auftritts der dänischen Band Møl kommen und Superstars aus dem CS: GO-Team von Team Vitality treffen. Team Vitality und Nuclear Blast haben Metality als einen Abend geplant, um ihre dänischen CS:GO-Fans zu feiern und die wachsende Synergie zwischen kompetitivem Gaming und Musik zu präsentieren.

Metality wird den Abend mit einem Höhepunkt beginnen, wenn die Fans die dänischen Spieler und Trainer Peter „Dupreeh“ Rasmussen, Emil „Magisk“ Reif und Danny „Zonic“ Sørensen treffen und begrüßen können. Es folgt eine Partie CS:GO, bei der die Fans auf unkonventionelle Art und Weise 1v1 gegen ihre Freunde spielen, wobei die Controller durch Gitarren-Controller ersetzt werden.

Nach dem Spiel wird die dänische Metal-Band Møl die Bühne betreten und ein exklusives Set spielen, das die Fans in echte Heavy Metal-Stimmung versetzen wird. Die Bandmitglieder Kim und Ken werden auch an den Spielsitzungen teilnehmen und in 1v1-Spielen gegen Team Vitality-Spieler antreten. Vor zwei Wochen haben Møl ihr zweites Studioalbum Diorama in einer neuen Instrumentalversion veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Photophobic hier an:

Fans werden auch die Möglichkeit haben, ihre Threads in der Patch-Werkstatt zu „metallisieren“, wo jedes einzigartige Design den Fans die Möglichkeit gibt, sich von den anderen abzuheben. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt, und zwar mit dem stärksten Metal-Food-Truck, den Kopenhagen je gesehen hat.

Anfang dieses Monats gab Team Vitality stolz seine Zusammenarbeit mit Nuclear Blast bekannt, die mit der Veröffentlichung von Metality (The Vitality Anthem) von Heavy-Metal-Sänger und Trivium-Frontmann Matt Heafy ihren Anfang nahm. Metality ist das erste Projekt im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Team Vitality und Nuclear Blast.

Der vollständige Zeitplan:

17.00 – The doors at Beta open

17.30 – 18.30 Uhr Meet and Greet with Dupreeh, Magisk und Zonic

17.30 – 19.00 CS:Guitar Hero, Patch Workshop and Food & Drinks

19.00 – 20.00 Conzert with Danish Band Møl

20.00 – 21.00 CS:Guitar Hero, Patch-Workshop und Food & Drinks

21.00 – Good Night

Team Vitality ist eine globale esports-Organisation, die sich der Entwicklung von Spitzenleistungen und der Förderung einer neuen Generation von esports-Athleten verschrieben hat. Team Vitality ist die Heimat der weltbesten Spieler, die in acht Spielen gegeneinander antreten, und hat sich zum Ziel gesetzt, den europäischen Wettbewerb zu dominieren und ein ernsthafter Anwärter auf die prestigeträchtigsten globalen Turniere zu werden. Als weltweit anerkannte Lifestyle- und Unterhaltungsmarke haben Team Vitality und seine Athleten über 14 Millionen Follower in den sozialen Medien und arbeiten mit branchenführenden Partnern wie adidas und Tezos zusammen. Das 2013 von Nicolas Maurer und Fabien Devide gegründete Team Vitality hat seinen Hauptsitz im Herzen von Paris in V.Hive, einem hochmodernen öffentlichen Esports-Komplex, und seine Spieler trainieren in V.Performance, einer hochmodernen Einrichtung im berühmten Stade de France. Das Team Vitality expandiert weiter über Frankreich hinaus und hat Athleten und Trainer aus 16 verschiedenen Ländern.

