Barren Womb – Chemical Tardigrade

Artist: Barren Womb

Herkunft: Finnland, Norwegen

Album: Chemical Tardigrade

Genre: Noise Rock

Spiellänge: 37:38 Minuten

Release: 16.02.2024

Label: Fucking North Pole / Blues For The Red Sun Records

Link: http://www.barrenwomb.org/

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Tony Gonzalez

Schlagzeug, Gesang – Timo Silvola

Tracklist:

McLembas Bug Out Bag Campfire Chemist Bachelor Of Puppets Keep It R’lyeh D-Beatles Illiterati Blackout Yoga Squat Walker High Fructose Napalm Syrup Dung Lung

Da hat ja mal wieder mein Berliner Promo-Pitbull recht viel Lärm/Krach gemacht! Recht hat er bei diesem Noise Rock-Album des nordischen Duos Barren Womb, bestehend aus den beiden Musikern Tony Gonzales und Timo Silvola. Der eine Finne, der andere Norweger. Wenn ich richtige liege, leben beide im norwegischen Trondheim.

Seit ihrer Gründung Ende 2011 verfolgen Barren Womb ein Ziel: mit minimalistischen Ansatz, ohrenbetäubender Lautstärke und trotzigen Experimenten für Aufsehen sorgen. Das ist ihnen bisher wohl recht gut gelungen, denn man durfte bereits unter anderem mit solchen Acts wie Entombed A.D., Voivod, Conan, Nomeansno und Årabrot die Bühne teilten und auf Festivals wie SXSW, by: Larm, Tallinn Music Week, Øya und Pstereo auftreten.

Mit dem vorliegenden Album Chemical Tardigrade ist man schon bei Album Nummer fünf angelangt. Ab dem 16.02.2024 ist Chemical Tardigrade digital (Fucking North Pole) und auf Vinyl (Blues For The Red Sun Records) verfügbar. Alleine der Bandname Barren Womb (Unfruchtbare Gebärmutter) und der Albumtitel Chemical Tardigrade (Chemisches Bärtierchen) lassen ja schon Spektakuläres erahnen. Und ja, das Spektakuläre setzt sich natürlich mit ihrem rotzigen/ohrenbetäubenden Noise Rock fort.

Zwei Mann ersetzen hier ein komplettes Orchester, zumindest in der Lautstärke. Ganz ehrlich, als ich da das erste Mal reingehört habe und der Opener McLembas mich direkt in die Ecke katapultiert hat, hätte ich nicht gedacht, dass das „nur“ ein Duo ist. Da kracht und zupft es an allen Enden. Schon schräg, was sie da alles aus den Taschen ziehen, wie zum Beispiel Bug Out Bag, der zweite Song des Albums.

Und so ganz Ernst scheinen sie sich auch nicht zu nehmen. Wenn Metallica schon mal einen Master Of Puppets hatten, dann kommt da wohl kaum eine andere Band ran, oder!? Barren Womb schaffen es mit ihrem abgedrehten, rotzigen und frechen Noise Rock aber zumindest einen Bachelor Of Puppets zu (er)schaffen und der Song ist dann einfach nur geil und abgedreht. Noch so ein freches und abgedrehtes Stück ist ihre Reminiszenz an die D-Beatles. Damals die Fab Four, nun die Fat Two?

Bei einem Titel wie Blackout Yoga hätte ich auf ein wenig Entspannung gesetzt. Oh sorry, ich habe da wohl das Blackout vor dem Yoga übersehen! Musikalische Blackouts im positiven Sinne gibt es auf diesem Album zu genüge. Nicht außer Acht lassen möchte ich an dieser Stelle noch den Song Squat Walker, der bereits im Vorfeld als Singleauskopplung veröffentlicht wurde. Quasi ein Johnny Walker des Noise Rocks.

Zum Schluss noch eine eindeutige Warnung an die geneigten Hörer: Der Genuss von Napalmsirup mit hohem Fruchtgehalt kann zu irreparablen Gesundheitsstörungen führen: Fragen sie vorher ihren Arzt oder Apotheker. Im Falle von Barren Womb ist es natürlich High Fructose Napalm Syrup, der zu irreparablen Hörschäden führen kann und ggf. auch abschließend zu einer Dung Lung führen wird.

Also, bei dem Genuss dieses Albums ist unbedingt zur Vorsicht geraten. Sensationell ohrenbetäubender und angepisster Noise Rock, der erst die Freigabe durch den Arzt Ihres Vertrauens braucht. Dabei geht es in der Regel eigentlich recht schmerzlos daher. Nur zwei Songs über vier Minuten, der Rest alles nur zwei- bzw. drei Minuten, also für den kleinen Appetit zwischendurch.