Predatory Void – Seven Keys To The Discomfort Of Being

Das Debütalbum Seven Keys To The Discomfort Of Being der Belgier Predatory Void wird am 21.04.2023 unter dem Label Century Media Records veröffentlicht. Die Platte ist eine explosive Mischung aus Black Metal und Noise Rock und bietet eine Spielzeit von 42 Minuten und 56 Sekunden.

Predatory Void wurde von dem Gitarristen Lennart Bossu gegründet, der auch bei Amenra und Oathbreaker aktiv ist. Zusammen mit der Sängerin Lina R. und dem zweiten Gitarristen Thijs De Cloedt sowie zwei weiteren talentierten Musikern in Form von Vincent Verstrepen am Schlagzeug und Tim De Gieter am Bass, hat die Combo eine brutale Klanglandschaft geschaffen, die Fans von Black Metal und Noise Rock gleichermaßen begeistern wird. Ganz klar im Exteme Metal verankert, lassen sie keine anderen Gedanken zu als die völlige Zerstörung. Zwar brechen immer mal wieder die Tracks mit langsameren wie ruhigeren Passagen auf, grundsätzlich agieren Predatory Void jedoch mit dem heruntergelassenen Visier.

Seven Keys To The Discomfort Of Being beginnt mit der dröhnenden Eröffnungsnummer Grove, die den Hörer in eine düstere und bedrückende Atmosphäre entführt. Die unheimlichen Vocals von Lina R. und die gnadenlose Gitarrenarbeit von Bossu und De Cloedt erzeugen ein Gefühl der Unruhe und der beklemmenden Unbehaglichkeit. Dennoch fällt es über die Spieldauer schwer, mit dem Noise-durchtränkten Soundgewand den Hörer permanent bei der Stange zu halten. Wuchtig, böse und ohne jegliche Grenzen leidet der Hörspaß dann doch das eine oder andere Mal ein wenig zu stark. Darüber täuschen auch die gnadenlosen Growls nicht hinweg. Donnernde Drums und peitschende Riffs stehen auf der Tagesordnung, während das Quartett die sieben Nummern durch den Fleischwolf dreht. Schlussendlich schließen die beiden Tracks Shedding Weathered Skin und Funerary Vision das erste Werk ab. Neben den vielen guten Ansätzen bleiben auch ein paar Fragezeichen zurück. Manchmal fehlt es am berühmten Zugriff, um den nötigen finalen Schlag zu setzen. Trotzdem eine spannende Symbiose, die unsere Nachbarn im Westen wählen und damit einen (wir könnten Noise Black Metal sagen) kreieren.

