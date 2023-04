Godsnake: feiern Lyricvideo-Premiere zu neuer Single „Story Of A Ghost“, feat. Onslaught Gitarrist Wayne Dorman

Am 12. Mai 2023 erscheint mit Eye For An Eye über Massacre Records das zweite Studio Album der Hamburger Metal-Maniacs Godsnake. Nachdem die Band erst kürzlich einen ersten Vorgeschmack mit The Sickening bot, erschien heute ein Lyricvideo zu ihrer neuesten Single Story Of A Ghost, mit einem Gitarrensolo von Wayne Dorman der Thrash Metal Größe Onslaught!

Das neue Godsnake Lyricvideo seht ihr ab sofort hier:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zeitgemäßer Heavy Metal mit deutlichen Referenzen an einige der großen Altmeister: straight, hart, rifforientiert, aber nie ohne Eingängigkeit und Hooklines. Das Reptil Godsnake treibt seit 2015 sein Unwesen und hat sich erfolgreich im metallischen Dschungel etabliert. Torger (Gesang), Stevo (Gitarre), The Walt (Bass) und Sidney (Schlagzeug), die bereits am ersten Album Poison Thorn beteiligt waren, wurden 2022 durch Gitarrist Pepe (Ancient Curse, Sons Of Seasons) verstärkt und somit erneut komplettiert.

Mit ihrem zweiten Longplayer wollen die fünf Musiker die sehr positive Resonanz auf das Debüt erneut unter Beweis stellen und damit ihren Platz im Ranking behaupten. Zehn neue Songs in 47 Minuten – Straight into your face! Vielseitig, heavy, eingängig und sehr kraftvoll. Das ist es, wofür Godsnake stehen.

Wie schon das Debüt, wurde auch Eye For An Eye in den Lübecker LSD-Studios von Mastermind Lasse Lammert (u.a. Alestorm, Gloryhammer, Wind Rose etc.) aufgenommen und produziert.

Das Motto für Cover und Artwork lautete ’never change a winning team‘, und so konnte die Band einmal mehr Björn Gooßes / Killustrations (u.a. Amon Amarth, Death Angel, Hatesphere) für die Gestaltung gewinnen.

Ab dem 12.05.2023 über Massacre Records erhältlich, sind Album Vorbestellungen HIER möglich!

Eye For An Eye Tracklist:

1. The Sickening

2. Apocalypse For Free

3. Story Of A Ghost [feat. Wayne Dorman (Onslaught)]

4. Eye For An Eye

5. I Fear Nothing

6. Need For Speed

7. Stone Dead Pony

8. Nails In My Bed

9. Illuminated

10. The Tragedy Of Being Late

Godsnake live:

29.04.2023 DE Kiel – Räucherei (Mosh im Mai)

12.05.2023 DE Hamburg – Hausverbot

13.05.2023 DE Hückelhoven – Haus Sodekamp-Dohmen (Guardians Of Metal Festival – Motormetal Fest Edition)

03.06.2023 DE Loxstedt – The Rock House (The Rock House Festival)

23.06.2023 DE Hamburg – Bambi Galore

11.08.2023 DE Büdesheim – Krawall’O’Rock Open Air

30.09.2023 DE Bremerhaven – SHIVA (Metalnight)

29.12.2023 DE Meppen – Christmas Metal Meeting

Godsnake sind:

Torger – Gesang

Stevo – Gitarren

Pepe – Gitarren

The Walt – Bass

Sidney – Drums

Godsnake online:

https://godsnake.de

https://www.facebook.com/godsnakemetal

https://www.instagram.com/godsnakemetal