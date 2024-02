Nach dem Erfolg von III (2021) wird die New Yorker Hard-Rock-Band Wildstreet am 09.02.2024 ihre neue Single/Musikvideo Sick To Death veröffentlichen. Der Song wurde in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen/Produzenten Wrath Starz von Once Around geschrieben und beinhaltet den Schlagzeuger Dave Abbruzzese (Pearl Jam) und Sebastian James Hadtrath (Once Around) als Sänger. Die Veröffentlichung des Tracks erfolgt am 09.02.2024 über Golden Robot Record.