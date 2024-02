Beyond Border: legen mit weiterer Single-Auskopplung aus Album „Gathering“ nach und veröffentlichen „Hate Myself (Ruined Conflict Remix)“

Mit ihrem zweiten Full-Length-Album Gathering hat die Band Beyond Border aus Niedersachsen voll ins Schwarze getroffen. Sowohl Fans als auch Kritiker loben das Album für seine musikalische Kreativität und die persönlichen Songtexte des herausragenden Sängers Iggi. In verschiedenen alternativen Charts, darunter die GEWC, eroberte Gathering ohne Umwege den ersten Platz! Das Remix-Album wurde bereits auf CD unter dem Titel Come To Gather als Bonus zu Gathering veröffentlicht. Digitale Hörer müssen sich jedoch bis zum 19.04.2024 gedulden, um alle Remixe genießen zu können. Als Vorgeschmack gibt es ab dem 23.02.2024 bereits die erste Hörprobe mit dem großartigen Hate Myself (Ruined Conflict Remix).

Beyond Border

Hate Myself (Ruined Conflict Remix) [Single]

Label: NoCut

VÖ: 23.02.2024

Bestellt Euch Gathering als CD und limitierte Fanbox jetzt hier: https://nocut.shop/de/NoCut_Bands/Beyond-Border

Beyond Border sind:

Iggi – Gesang

Deity – Synthesizer

Beyond Border online:

https://beyondborder.de/

https://www.facebook.com/beyondborder.de

https://www.instagram.com/beyondbordermusic/