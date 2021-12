Storm Seeker – Calm Seas Vol.1

Die Nordrhein-Westfalen Storm Seeker wollen gleich zum zweiten Mal in diesem Jahr feuchtfröhlich durch die Nächte tanzen. Guns Don’t Cry aus dem Frühjahr folgt in diesem Winter Calm Seas Vol.1. Metallische Klänge bleiben jedoch aus und die Deutschen lassen die Shanty-Seite heraushängen. Gegründet wurde die Formation vor acht Jahren von den beiden Bornfleth Brüdern und Sandra „Sandy“ Schmitt, die in diesem Jahr die Segel strich. Partystimmung, Schunkelmodus und viel Alkohol braucht man, wenn man als Metalhead Calm Seas Vol.1 abfeiern möchte. Vielmehr ist die Scheibe eine leicht rockige, klassische Shanty-Scheibe, die Seemannsgarn näht und dem letzten versoffenen Halunken die Flasche Rum aus dem Umhang klaut. Spaß hat das Quartett dennoch und lässt diese pure Lebensfreude nur zu gerne heraushängen. Sauffest und partytüchtig müssen die Hörer sein, wenn Deathwatch Beetle Party und Drag O Below erklingen. Passend herzlich leben die Musiker die Vorweihnachtszeit und den besinnlichen Jahresabschluss und hoffen, damit auch den Nerv ihrer Fans zu treffen. Aufgehen kann das Konzept, nur ist mir die Platte echt zu billig und greift total bewusst wie penetrant immer wieder dieselben Muster auf. „Kennst du einen, kennst du alle“ trifft auf Calm Seas Vol.1 hervorragend zu. Selbst wenn mich die Sauflust überkommen würde, bliebe die Platte ganz weit hinten im CD-Regal zurück. Die Gefahr, nach nur einem Durchlauf sehr böse abzustürzen, ist einfach zu hoch. Über die gesangliche Darbietung von Timo „Timothy“ Bornfleth kann man auch noch mal sprechen. Klar ist der Weg das Ziel – nur als langweilige Kneipengaukler zu verkommen, kann oder sollte doch nicht das Ziel von Storm Seeker werden. Ob auf einem Mittelaltermarkt ein positiver Stein ins Rollen gebracht werden könnte, dürfte eh so fraglich sein wie die Tatsache, dass es Destined Course oder Wellerman überhaupt ins Liveset der Truppe schaffen. Mit Calm Seas Vol.1 wurde die Büchse der Pandora geöffnet, schließen müssen diese Storm Seeker selber wieder.

