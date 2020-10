Mono Inc.: „The Sound Of The Raven“ (Vinyl-Box) erscheint am 11.12.2020 über NoCut/SPV

Am 11.12.2020 erscheint The Sound Of The Raven – die auf 666 Stück strengstens limitierte und exklusive Vinyl-Box von Mono Inc. für Sammler und Liebhaber! Mono Inc. möchten sich damit bei ihren Fans für ihre jahrelange Treue bedanken.



Früher war alles besser? Nicht unbedingt, aber es gibt eine Vielzahl von Musikfans und Mono Inc.-Fans, die sich in Zeiten von Streamingdiensten ganz bewusst an alte Musikhörwerte und damit an eine eigentlich längst vergangene Epoche erinnern: die Zeit der Schallplatte! Schallplatten sind Musikkonsum in seiner wohl kultigsten Form und das längst nicht nur für Nostalgiker und hoffnungslose Romantiker.

Mono Inc. haben für diese Box auf vielfachen Wunsch der Fans hin erstmals auch ihre fünf ersten Studioalben (von Temple Of The Torn bis Nimmermehr) neu gemastert und auf Vinyl gepresst. Zudem hält dieser Fan-Leckerbissen etwas ganz besonders exklusives bereit: die Doppel-LP The Sound Of The Raven, die voll von absoluten Raritäten und ganz besonderen Liedern ist!

Man darf sich also auf ganze 11 Alben mit 136 Songs, verteilt auf insgesamt 16 verschiedenfarbigen Langspielplatten in ganz neuen und besonderen Designs freuen, die den Mono Inc.-Fan auf die lange, anstrengende Reise der Band, beginnend Anfang dieses Jahrtausends in muffigen Hamburger Proberäumen, bis hin zum sensationellen ersten Platz der Charts mit The Book Of Fire im Jahre 2020 mitnehmen.

The Book Of Fire Tour 2021:

Präsentatoren: EMP, SLAM, Musix, Sonic Seducer, NoCut Entertainment & Devils@Work

Support: *Lacrimas Profundere, **Manntra

22.04.21 Osnabrück – Rosenhof

23.04.21 Leipzig – Haus Auensee

24.04.21 Magdeburg – Factory

29.04.21 Hannover – Pavillon

30.04.21 Dresden – Alter Schlachthof

01.05.21 Rostock – Moya

02.05.21 Kiel – Die Pumpe

06.05.21 Bremen – Aladin

07.05.21 Hamburg – Sporthalle

08.05.21 Berlin – Columbiahalle

12.05.21 Erfurt – HSD

13.05.21 Braunschweig – Westand

14.05.21 Oberhausen – Turbinenhalle

15.05.21 Wiesbaden – Schlachthof

16.05.21 Stuttgart – Im Wizemann

21.05.21 Siegen – KulturPur

22.05.21 München – Backstage Werk

23.05.21 Nürnberg – Löwensaal

27.05.21 Saarbrücken – Garage

28.05.21 Memmingen – Kaminwerk

European Dates:

29.05.21 CH Pratteln – Z7

30.05.21 IT Mailand – Dagda Club

01.06.21 ESP Barcelona – La Nau

05.06.21 NL Enschede – Metropool

