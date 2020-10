The Struts: Neues Album „Strange Days“ wird am 16.10.2020 über Interscope/Polydor – Universal Music veröffentlicht

Am 16.10. erscheint das neue Album Strange Days der Band The Struts. In den vergangenen Wochen erschienen bereits die Singles Another Hit Of Showmanship (feat. Albert Hammond Jr.), der Titeltrack Strange Days (feat. Robbie Williams) und kürzlich I Hate How Much I Want You (feat. Phil Collen, Joe Elliott – Def Leppard).

Erste Pressestimmen:

Classic Rock: „The Struts bringen Laune und feiern auf „Strange Days“ was das Zeug hält!“ 8/10

Musikreviews: „Mit hrem dritten Longplayer legen THE STRUTS ein sensationelles Werk vor, was bodenständigen Hardrock fürs Hier und Jetzt angeht“ 13/15

Powermetal: „Ab dem zweiten Hördurchlauf fängt „Strange Days“ aber mal an, so richtig durch die Decke zu gehen.“ 8/10

Die vier Briten spielten bereits als Vorband bei den Rolling Stones, Guns N‘ Roses, The Who und Foo Fighters. Mötley Crüe haben die Struts für beiden letzten Shows in LA als einzige Supportband eingeladen. Dave Grohl nannte sie die beste Band, die jemals für die Foo Fighters eröffnet haben (https://www.nme.com/news/music/dave-grohl-reveals-best-band-ever-open-foo-fighters-2343605).

Das wunderbare Rock’n Roll Klischee-Video von Could’ve Been Me steht bei knapp 10 Mio Videoviews auf Youtube und ist der bisher meistgestreamte Song auf Spotify mit 50 Mio Streams. https://www.youtube.com/watch?v=ARhk9K_mviE. Außerdem spielten The Struts 2018 live im Rahmen der Victoria Secret`s Fashion Show.

Tracklisting The Struts – Strange Days