Phase Reverse: sind mit neuem Bandmitglied und neuem Album zurück

„Phase Reverse: The Return“ könnte der Titel dieses neuen, lang erwartenden Albums sein, aber Phase Reverse entschied sich für Phase IV Genocide. Warum Genocide (Genozid)? Weil es am besten beschreibt, wie die Welt, in der wir leben, geschaffen wurde. Die Band schwieg für fast 4 Jahre, aber in diesen harten Zeiten fühlten sie, dass die Zeit für sie gekommen war, um sich zu erheben und ihre Bedenken zu äußern.

Phase IV Genocide kennzeichnet die Rückkehr von Tas Ioannidis, den ersten Sänger und Bassisten der Band. Es schien der richtige Zeitpunkt für ihn zu sein, zum Mutterschiff zurückzukehren, und es war eine große Freude, ihn wieder willkommen zu heißen. Mit großer Begeisterung und neuen Rollen haben sie sich mittlerweile vermehrt (insgesamt 5), mit zwei Gitarristen, zumal Kostas Kotsikas von seinen Basspflichten wechselte, um der zweite Gitarrist zu werden, und Tas übernahm die Quakes und singt gemeinsam mit Takis, wo immer es notwendig ist. Alle fünf Mitglieder sollten einen neuen Sound für die Band liefern, und das Ergebnis wird in Phase IV Genocide offenbart. Sinnvoll, intelligent und zutiefst emotional, Phase IV Genocide ist nicht nur ein weiteres Album der Sorte; es ist eine intensive Erzählreise durch die schwierigen Zeiten, in denen wir alle leben, verkleidet in Phase Reverse‘s einzigartiger Southern Heavy Metal Musik.

Phase Reverse sind:

Alex Alexiou – Drums

Takis Mark – Vocals

Tas Ioannidis – Bass, Vocals

Kostas Kotsikas – Guitar

John Chief Stergiou – Guitar

Phase Reverse

Phase IV Genocide

ROAR / Soulfood

VÖ: 11.12.2020

