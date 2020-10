Elizabeth The Last: Neues Video zu „Watchmen“ online

Am 06.11.2020 veröffentlichen Elizabeth The Last endlich ihr neues Album Task über Timezone Records! Bereits jetzt könnt ihr aber schon das Video zur Single Watchmen bewundern:

Die Band über das Video:

„Die neue Single „Watchmen“ ist draußen und kommt mit einem kleinen aber feinen Video daher. Dabei handelt es sich um den kürzesten Song des neuen Albums „Task“ (VÖ 6.11.), der aber in knackiger Art und Weise die Soundästhetik und Energie der neuen Scheibe abbildet!

Arnd | Benni | André“

Elizabeth The Last spielen atmosphärische, instrumentale Rockmusik und bestechen durch grandioses Songwriting und Dichte in ihren Arrangements. Lasst Euch von Elizabeth The Last verzaubern, es lohnt sich!

