The Quill: „In Triumph“ Re-Release inkl. Bonustrack erscheint am 18.04. bei Metalville Records

Der Re-Release des lange vergriffenen und von vielen Fans gesuchten 2006er-Studioalbums In Triumph der schwedischen Hard Rocker The Quill erscheint am 18.04. bei Metalville Records.

Die neue Version enthält zudem einen unveröffentlichten Bonustrack aus den damaligen Aufnahmesessions.

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Tommy Newton (Helloween und UFO) wurde das Album in den Area 51 Studios in Celle, in der Nähe von Hannover aufgenommen.

Es folgten diverse Konzerte, bei denen die Band als Headliner einer kurzen Europatournee auftrat, sowie eine Reihe von europäischen Festivals, die in einem weiteren Auftritt beim Sweden Rock gipfelten.

In Triumph ist zudem das erste The Quill Album mit dem neuen Bassisten Robert Triches, welcher Roger Nielsson bis 2012 ersetzte und auch das vorläufig letzte mit Sänger Magnus Ekwall, welcher erst im Jahr 2017 wieder in die Band zurückkehrte.

In Triumph Tracklist:

1. Keep The Circle Whole

2. Yeah

3. Slave Master

0. Broken Man

5. Man in Mind

0. Merciless Roomc

7. Trespass

8. Black

0. No Light On The Dark Side

10. Triumph Is a Sea Of Flames

11. In The Shadows

12. Down

13. Rock ‘N’ Roll Might Be Dead (Bonustrack CD und digital)

Line-Up:

Magnus Ekwall – Vocals

Christian Carlsson – Guitar

Robert Triches – Bass

Jolle Atlagic – Drums

The Quill Links:

https://thequill.se/

https://www.facebook.com/thequillsweden

https://www.instagram.com/thequillsweden