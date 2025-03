Lucifer’s Child: präsentieren Musikvideo zu „Ichor“

Die griechischen Atmospheric Black Metaller Lucifer’s Child haben das Musikvideo zu ihrer neuen Single Ichor veröffentlicht, um die Vorfreude auf ihr drittes Studioalbum The Illuminant zu steigern, das am 28. März über Agonia Records erscheinen wird.

Das Video zu Ichor kann hier angesehen werden:

Nach einem siebenjährigen Schlaf, in den Lucifer’s Child nach ihrem letzten Album The Order gefallen war – ein Schlaf, der in Schatten und Stille gehüllt war – entfacht das griechische Black-Metal-Quartett das Feuer, das nie ganz erloschen ist. In einer phönixartigen Wiedergeburt kanalisiert die Band die Höhen ihrer esoterischen Überlegungen und die Tiefen ihrer erschütternden Verzweiflung in The Illuminant.

Mehr Infos zu Lucifer’s Child (inklusive der Tourdaten für 2025) und ihrem kommenden Album The Illuminant findet ihr hier:

Lucifer’s Child Besetzung:

George Emmanuel (Ex-Rotting Christ, Necromantia) – Gitarren

Marios Dupont (Ex-Karma Violens) – Gesang

Nick Vell (Chaostar) – Schlagzeug

Kostas Gerochristos – Bass

