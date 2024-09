Astral Doors: veröffentlichen neue Single und Video „Vikings Rise“

Astral Doors veröffentlichen Vikings Rise, die zweite Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum The End Of It All, welches am 18. Oktober auf Metalville Records erscheinen wird.

Hier das offizielle Video:

Auf Vikings Rise kehren die Astral Doors zurück zu ihren härteren Wurzeln. Der Song erzählt die Geschichte der Wikinger. Der Sound ist entsprechend schwer und wuchtig, entfaltet dabei jedoch einen geradezu epischen Refrain, wie es außer den Astral Doors nur wenigen Bands in solcher Qualität und Größe gelingt.

