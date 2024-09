Astral Doors: veröffentlichen neue Single und Video „Masters Of The Sky“

Astral Doors veröffentlichen Masters Of The Sky, die dritte Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum The End Of It All welches am 18. Oktober auf Metalville Records erscheinen wird.

Seht euch hier das offizielle Video zu Masters Of The Sky an:

Masters Of The Sky kann man ruhigen Gewissens als einen echten Astral Doors Signature-Track bezeichnen. Der Song steht für einen für die schwedischen Metal-Pioniere typischen Sound. Schwere Heavy-Riffs getragen von melodiösen Vocals. Inspiriert zur Geschichte von Masters Of The Sky wurde die Band durch die Erzählungen und Berichte über die Luftkämpfe während der beiden Weltkriege.

Diskografie (Studioalben):

Of The Son And The Father (als Cloudbreaker in Japan) – 2003

Evil Is Forever – 2005

Astralism – 2006

New Revelation – 2007

Requiem Of Time – 2010

Jerusalem – 2011

Notes From The Shadows – 2014

Black Eyed Children – 2017

Worship Or Die – 2019

Mehr Infos zu Astral Doors und ihrem in Kürze erscheinenden Album The End Of It All findet ihr hier:

Astral Doors Besetzung:

Nils Patrik Johansson – Lead- und Hintergrundgesang

Ulf Lagerström – Bass

Jocke Roberg – Tasten

Mats Gesar – Gitarre

Johan Lindstedt – Schlagzeug

Joachim Nordlund – Gitarre

Astral Doors online:

https://astraldoors.com/

https://www.facebook.com/Astraldoorssweden/