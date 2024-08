Astral Doors: haben neue Single und Video „Temple Of Lies“ veröffentlicht

Astral Doors veröffentlichen Temple Of Lies, die erste Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum The End Of It All, welches am 18. Oktober auf Metalville Records erscheinen wird.

Temple Of Lies ist eines der schnellsten Stücke des neuen Albums und lässt die Herzen aller Fans von ehrlichem Heavy Metal höher schlagen. Auf Temple Of Lies entfaltet sich die volle Größe und Wucht der schwedischen Metal-Legende. Der Song gehört zu den besten Songs der Band überhaupt. Überragendes musikalisches Können vereint mit großartigem Gesang und ausdrucksstarken Lyrics.

Die legendäre, 2003 im schwedischen Borlänge gegründete Metal-Band meldet sich fünf Jahre nach ihrem Chart-Erfolg Worship Or Die mit einem brandneuen Studioalbum zurück.

Nach bisher neun veröffentlichten Alben wollten die Jungs unbedingt ein zehntes, ihr Jubiläumsalbum aufnehmen.

Die Band entschied sich, das Album The End Of It All zu nennen, als Reflexion darüber, wie es in der Welt heute aussieht und auch, um irgendwie zu sagen, dass dies vielleicht das letzte Album in der Karriere der Astral Doors sein könnte.

Die Aufnahmen zu The End Of It All fanden wieder einmal im heimischen Borlänge statt, und die Band fand dabei die Inspiration und Kreativität, der Welt ein neues klassisches Astral Doors Album zu präsentieren.

Nils Patrik Johanssons Texte und Gesangsmelodien sind dabei über jeden Zweifel erhaben, so wie es bei den Astral Doors schon immer der Fall war. Darüber hinaus beweisen die beiden Songwriter Johan Lindstedt und Joachim Nordlund einmal mehr, dass sie genau das richtige Gespür dafür haben, wie eingängiger Heavy Metal zu klingen hat.

Ist dies also das Ende von allem oder ein neuer Anfang?

The End Of It All Tracklist:

1. Temple Of Lies

2. Iron Dome

3. Vikings Rise

4. Heaven’s Gate

5. Masters Of The Sky

6. The End Of It All

7. Father Evil

8. When The Clock Strikes Midnight

9. A Night In Berlin

10. A Game Of Terror

Astral Doors Line-Up:

Nils Patrik Johansson – Lead And Background Vocals

Ulf Lagerström – Bass

Jocke Roberg – Keys

Mats Gesar – Guitar

Johan Lindstedt – Drums

Joachim Nordlund – Guitar

https://astraldoors.com/

https://www.facebook.com/Astraldoorssweden/