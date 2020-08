Dreams Of Avalon – Beyond The Dream

Aber von Anfang an… Musikalisch stark Under The Gun. Mit epischer Instrumentalisierung einer meiner Lieblingssongs des Albums. Shining Lights ist ein typischer Soundtrack Song eines Actionfilms oder Thrillers. Bleed For Me holt einen dann tempomäßig wieder runter. Ein Song mit Hitpotenzial, wenn man so etwas überhaupt sagen darf, ist Run For Cover. Gleich beim ersten Hören fängt man an, mitzusummen, später dann den Refrain mitzusingen. Into The Night erinnert mich stark an Avantasia. Aber ist nicht die ganze Scheibe etwas wie Tobias Sammet? Zumindest von der Art her muss sich Joachim Nordlund den Vergleich gefallen lassen. Von der Art her auffällig ist Black Demons. Auch dies ist ein unwahrscheinlich starker Song, der im Ohr bleibt.

Das Album ist eine absolute Kaufempfehlung wert. Eine Dreiviertelstunde sorgenfreier Musikgenuss. Das Album ist erhältlich als CD-Digipack, aber auch in Vinyl. Sammler sollten sich beeilen. Eine kleine Auflage ist in einem Blue-Vinyl erhältlich.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der sollte sich die im Vorfeld herausgegebenen Videos als Geschmacksverstärker zusätzlich antun.

Sowie den offiziellen Albumtrailer: