Wardruna: veröffentlichen neue Single „Himinndotter“

Aus den tiefen Wäldern kommt nun Birna, das sechste Studioalbum von Wardruna, das am 24. Januar 2025 über Sony Music und By Norse Music erscheint. Durch seinen unermüdlichen Dialog mit der Natur hat sich Hauptkomponist Einar Selvik auf die Suche nach der Stimme des Bären begeben.

Nun veröffentlicht die norwegische Band die neue Single und das Musikvideo zu Himinndotter. Der Song ist eine Suche und ein Ruf nach unserer verlorenen Schwester des Waldes. Komponist Einar Selvik erklärt: „Himinndotter (Himmelstochter) ist Teil einer sechs Songs umfassenden Erkundung des Bären auf Wardrunas kommendem Album Birna (Bärenfrau). Der Titel spielt auf die weltweit verbreitete Vorstellung vom mythischen Ursprung des Bären als himmlisches Wesen an. Als Gäste sind die Mitglieder des norwegischen Chors Koret Artemis zu hören.“

Das Video zu Himinndotter wurde im Rondane-Nationalpark in Norwegen gedreht und erneut von Wardrunas langjährigem Kollaborateur Tuukka Koski inszeniert und von Breakfast Helsinki und Ragnarok Film produziert.

Birna – Altnordisch für Bärin – ist ein Kunstwerk, das der Wächterin des Waldes, der Hüterin der Natur, und ihren Kämpfen hier auf Erden gewidmet ist. Sie wird von der modernen Gesellschaft langsam aus ihrem Lebensraum vertrieben und befindet sich in einem Stadium des permanenten Winterschlafs. Infolgedessen stirbt der Wald allmählich und sehnt sich nach seinem pulsierenden Herzen – seiner Hüterin. Birna ruft nach ihrer Rückkehr.

Der Bär kommt in den ältesten Mythen der Menschheit auf der nördlichen Halbkugel häufig vor, und viele indigene Völker betrachten dieses Tier noch immer als Totem und ehren es mit Riten und Liedern. Einst war er unser geachteter Beschützer, unser Führer zu essbaren Pflanzen und Beeren, ein Wesen, das wir sowohl fürchteten als auch bewunderten.

Der Herzschlag des schlafenden Bären, etwa neun Schläge pro Minute, ist auf dem gesamten Album zu spüren. Dieser zyklische Prozess, der sowohl in der Natur als auch in der Weltsicht älterer Kulturen verankert ist, treibt Einar Selviks gesamte kreative Arbeit an. Birna nährt die Einsicht, die von Anfang an im Zentrum von Selviks Philosophie stand: neue Samen ausbringen und gleichzeitig alte Wurzeln stärken.

Instrumente und Weisheiten aus alten Zeiten, gepaart mit modernen Klanglandschaften und aufgenommenen Naturgeräuschen, bieten eine seltene Gelegenheit, uns etwas Wertvolles über uns selbst klarzumachen. Es erinnert uns daran, dass wir Teil der Natur sind und nicht über ihr stehen, und es bietet eine Möglichkeit, sich zu erinnern, nicht um der Erinnerung willen, sondern um neue und vergessene Erkenntnisse zu gewinnen.

Mit dem neuen Album erscheint auch ein Mitschnitt von Wardrunas einzigartigem Auftritt zur Tagundnachtgleiche im Weltkulturerbe Odeon des Herodes Atticus auf der Akropolis in Athen. Das Konzert war der Höhepunkt einer intensiven Periode weltweiter Tourneen und beendete den Kvitravn-Zyklus auf bemerkenswerte Weise. Die über zweistündige Show bietet herausragende Live-Performances von Liedern aus der Diskografie von Wardruna wie Helvegen, Kvitravn, Heimta Thurs und Lyfjaberg (letzteres wird auf dem neuen Album Birna vertreten sein).

Von Kolibri Media für die Ewigkeit festgehalten, präsentieren Wardruna nun die DVD und Blu-Ray Live At The Acropolis, mit der kompletten Show, zusätzlichen Interviews und Eindrücken vom Meet and Greet im Underflow Record Store in Athen.

Sowohl das neue Album als auch die DVD/Blu-ray können HIER vorbestellt werden.

Zur Unterstützung des neuen Albums werden Wardruna auf eine ausgedehnte Welttournee gehen, die am 3. Oktober in Red Rocks in Colorado (USA) beginnt. Im Herbst 2024 und im Frühjahr 2025 wird das Publikum in Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Neuseeland, Großbritannien, Island und dem Heimatland der Band, Norwegen, das Erwachen des Bären live auf der Bühne erleben. Weitere Termine werden demnächst bekannt gegeben.

Alle Wardruna Tour Dates gibt es HIER.

Europa 2024:

07.11. Mailand, Teatro Degli Arcimboldi

08.11. Zürich, The Hall

09.11. Paris, Salle Pleyel with special guest: Jo Quail

11.11. Hamburg, Laeiszhalle – Ausverkauft

12.11. Berlin, Tempodrom

14.11. Lyon, Amphithéâtre 3000

15.11. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

16.11. Nürnberg, Meistersingerhalle – Ausverkauft

17.11. Wien, Konzerthaus

19.11. Brüssel, Cirque Royal – Ausverkauft

20.11. Halle, Händelhalle

21.11. Prag, Forum Karlin

23.11. Utrecht, Tivoli Vredenburg

24.11. Utrecht, Tivoli Vredenburg – Ausverkauft

26.11. Düsseldorf, Tonhalle – Ausverkauft

Birna Tracklist:

1. Hertan

2. Birna

3. Ljos Til Jord

4. Dvaledraumar

5. Jord Til Ljos

6. Himinndotter

7. Hibjørnen

8. Skuggehesten

9. Tretale

10. Lyfjaberg

Birna wurde zwischen 2021 und 2024 geschrieben und aufgenommen.

Musik von Einar Selvik und Lindy-Fay Hella, Texte von Einar Selvik

Birna Line-Up: by Einar Selvik, Lindy-Fay Hella, Eilif Gundersen, HC Dalgaard, Sondre Veland, John Stenersen, Arne Sandvoll

Das Album enthält Gastauftritte von:

Koret Artemis (Chor), Jonna Jinton (Gesang und Field Recordings), Hans Fredrik Jacobsen (Willow-bark Flöte), Kenneth Lien (Jaw-harp), Iver Sandøy (Backing Vocals)

Gemastered von Tony Lindgren at Fascination Street Studios

Cover Foto von Tuukka Koski

Cover Artwork von Øivind A. Myksvoll