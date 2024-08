Within A Reverie sind eine Studioband aus Orlando, Florida, mit dem Traum, eines Tages live aufzutreten. Dies ist die neueste Single mit dem Titel Light Up The Sky. Dieses Lied hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen, da es eine unserer frühesten Bemühungen im Songwriting markiert. Light Up The Sky hat sich über die Jahre zu einem kraftvollen, hymnischen Track entwickelt, der die rohe Energie und Leidenschaft einfängt, die ihre Reise als Künstler ausmacht.