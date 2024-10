April Art: haben neues Musikvideo veröffentlicht

Aber bitte mit Haltung: April Art sind angetreten, um die Welt zu verändern. Mit großer Klappe, aber mit noch größeren Songs. Die Modern-Metal-Sensation um die Funken schlagende Frontfrau Lisa-Marie Watz hat in den vergangenen Jahren einen derart rasanten Aufstieg hinter sich gebracht, dass einem schwindlig werden konnte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für den ganz großen Sprung, für den endgültigen Durchmarsch:

Ihre dritte Platte Rodeo ist ab sofort im Handel erhältlich.

Triggerwarnung: So explosiv, so hungrig, so unersättlich klang eine deutsche Band lange nicht.

Die Band kommentiert:

„Wir freuen uns riesig, dass das Album jetzt endlich draußen ist und können es kaum erwarten die neuen Songs endlich live auf unserer Rodeo Tour zu spielen! Das wird mit Sicherheit ein wilder Ritt! Wir sind so gespannt auf euer Feedback und hoffen dass euch die Platte genauso gut gefällt wie uns!“

Zur Feier des Tages präsentieren die Hessen natürlich auch ein weiteres Musikvideo zum vermutlich härtesten Song der Platte: Burn. Das Video wurde im September in der Kommune2010 in Offenbach von Witzki Visions, unter der Leitung von Sebastian Pielnik gedreht und durch ordentlich Pyrotechnik von Frosty Insanity unterstützt. Um den Schnitt kümmerte sich Mirko Witzki.

Die Band kommentiert:

„Wenn einem alles zu viel wird und nichts scheint sich richtig anzufühlen, dann ist manchmal die Beste Wahl, komplett von vorne zu beginnen. Und wenn das Alte dennoch zu present ist, muss es auch schon mal vollkommen zerstört werden, damit Platz für etwas schönes Neues geschaffen wird. Genau darum geht es in unserem neuen Song: Einmal alles nieder brennen und von vorn anfangen!“

Das Album kann auf CD und farbigem Vinyl bestellt werden: https://lnk.to/AprilArtRodeoAlbum

Die Special Edition ist bereits restlos ausverkauft!

Rodeo Tour 2024

Support: Ghosther

04.10. Leipzig- Hellraiser

05.10. Eisenhüttenstadt – GH Schleicher

26.10. Kaiserslautern – Kammgarn

16.11. Stuttgart – Im Wizemann *Sold Out*

29.11. München – Backstage

30.11. Biberach – Abdera *Sold Out*

05.12. Köln – Gebäude 9

06.12. Viersen – Rockschicht

07.12. Essen – Turock

12.12. Dresden – Groove Station

13.12. Berlin – Badehaus

14.12. Hannover – Lux *Sold Out*

20.12. Osnabrück – Bastard Club

21.12. Schmallenberg – Habbels

Tickets: https://aprilart.reservix.de/events

„Freunde, beim Hören des Albums saß ich wie beim Rodeo keine Sekunde still, schrie wahlweise den Himmel oder die Zimmerdecke voller Inbrunst an und hatte so viel Spaß wie lange nicht mehr.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Florian W., der schon in das Album reinhören konnte. Hier kommt ihr zu seinem Review zu Rodeo: