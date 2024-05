April Art: unterschreiben bei Reaper Entertainment

April Art, die neue Generation deutscher Rock-Musik! Sie sind modern, frisch, frech und schenken Mut, Kraft und Optimismus. Genau das, was die Welt jetzt so dringend braucht!

Die Schöne und das Biest, hier in einer Person – Lisa-Marie Watz, die Frontfrau der Band. Chris Bunnell, Ben Juelg und Julian Schuetze liefern der gesanglichen Naturgewalt ein instrumentales, brachiales Podest.

Ihr aktuelles Album Pokerface, welches die Band Anfang 2022 in Eigenregie selbst produziert und im Sommer ohne Label selbst veröffentlicht hat, erfreute sich großer Beliebtheit und die limitierten Fanboxen waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Nun unterschreibt die Band einen weltweiten Plattenvertrag bei Reaper Entertainment.

Die Band kommentiert:

„Nach zwei Alben und einer EP ist es für uns an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Wir freuen uns unglaublich, diesen gemeinsam mit den Jungs von Reaper zu wagen. Als Band, die vieles selbst in die Hand nimmt, wissen wir es zu schätzen, nun so motivierte Partner an unserer Seite zu haben. Es geht jetzt darum, auf Augenhöhe eine gemeinsame Vision zu verfolgen, und wir sind überzeugt, mit Reaper genau den richtigen Partner dafür gefunden zu haben.“

Flori von Reaper Entertainment fügt hinzu:

„Wir sind unglaublich happy darüber, dass April Art nun zur Reaper-Familie gehört. Es ist sehr beeindruckend, was die Band bereits in Eigenregie geleistet auf aufgebaut hat und wir freuen uns sehr darüber, dass wir sie nun mit unserem Know-How und weltweiten Netzwerk unterstützen und die nächsten Schritte gemeinsam machen dürfen. Bereits nach den ersten Meetings war direkt klar, dass die Chemie stimmt und hier ein Team zusammenwächst, das gemeinsam in dieselbe Richtung geht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und weitere tolle Veröffentlichungen.“

Am 10.05. veröffentlichte die Band ihre neue Single Jackhammer, welche auf sämtlichen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

Das offizielle Video gibt es hier zu sehen:

Wer April Art einmal gesehen hat, weiß, um was es geht. Diese Band macht keine halben Sachen. Durch das gesamte Repertoire zieht sich ein roter Faden – eine fantastische weibliche Stimme mit etlichen Facetten. Eine Rockröhre mit wahnsinnig viel Dreck und gleichzeitig starken Emotionen. Gepaart mit der Rhythmusgruppe, die wie eine Maschine durchläuft, den unfassbar fetten Gitarrensounds und Solis, die einem den Kopf verdrehen und den unzähligen elektronischen Gimmiks entfesselt April Art eine Energie, die einen einfach nur umbläst.

Open-Air Shows 2024

25.05. Rock die Village, Dermbach

31.05. Metalfest Open Air, Pilsen (CZ)

01.06. The Rockhouse Oen Air, Loxstedt

08.06. Lehrter Rocknacht, Lehrte

21.06. Alpen Flair, Natz – Süd Tirol (IT)

28.06. Rock am Härtsfeldsee, Dischingen

06.07. Wolfweez Open Air, Dietingen

13.07. Haune Rock, Haunetal

13.07. Mello-Festival, Langenlonsheim

20.07. Open Air Weigendorf, Loiching

26.07. Mühlberg Open Air,Johannesberg

02.08. Wacken Open Air, Wacken

09.08. Krawall’o Rock, Büdesheim

24.08. Rock im Hinterland, Obrigheim

13.09. Sinner Rock, Altengronau

14.09. NGN Musikfestival, Lathen

Rodeo Tour 2024

Support: Ghosther

02.10. Aschaffenburg – Colos-Saal

03.10. Hamburg – Logo

04.10. Leipzig- Hellraiser

05.10. Eisenhüttenstadt – Gh Schleicher

26.10. Kaiserslautern – Kammgarn

16.11. Stuttgart – Im Wizemann

29.11. München – Backstage

30.11. Biberach – Abdera

05.12. Köln – Gebäude 9

06.12. Viersen – Rockschicht

07.12. Essen – Turock

12.12. Dresden – Groove Station

13.12. Berlin – Badehaus

14.12. Hannover – Lux

20.12. Osnabrück – Bastard Club

21.12. Schmallenberg – Habbels

Tickets: https://aprilart.reservix.de/events

April Art sind

Lisa-Marie Watz – Vocals

Chris Bunnell – Guitar

Julian Schuetze – Bass

Ben Juelg – Drums

