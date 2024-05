Grand Massive: haben Lyricvideo zu „Call Of Demons“ veröffentlicht

Diese Woche erscheint mit Houses Of The Unholy ein neuer Tonträger der deutschen massiv Metaller Grand Massive, welcher zwar nur fünf Songs enthält, mit einer Spielzeit von knapp 30 Minuten aber irgendwo zwischen EP und Album anzusiedeln ist. Die Band selbst sieht den Output auch eher als „Special Release“, was sich vor allem im Recording Line-Up nebst diversen Gastmusikern (z.B. Bay-Area-Legende Doug Piercy) widerspiegelt. Mit Call Of Demons gibt‘s nun noch mal eine weitere Kostprobe als stimmungsvolles Lyricvideo auf dem MDD-YouTube-Kanal! Check it out

