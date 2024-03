Grand Massive: „Houses Of The Unholy“ erscheint am 23.05.2024

Die Massive-Metaller von Grand Massive melden sich nach ihrem 2020er-Album IV zurück! Im Jahr 2023 hat die Band fünf Songs aufgenommen, um die Wartezeit zum neuen Album, welches für 2025 geplant ist, zu überbrücken. Für die Veröffentlichung dieser Songs, die es immerhin auf eine Spielzeit von über 27 Minuten bringe und am 23. Mai unter dem Titel Houses Of The Unholy veröffentlicht werden, hat die Band bei MDD Records unterschrieben! Da es sich um kein „normales“ Release handelt, war von Anfang an das Ziel, einige alte Wegbegleiter ins Boot zu holen. So saß z.B. Urdrummer Holger Stich für die Aufnahmen an den Drums und mit Randy M Salo ein alter Wegbegleiter am Bass. Vor allem aber hat niemand Geringeres als der legendäre Bay Area Gitarrist Doug Pearcy (Blind Illusion, ex-Heathen, ex-Anvil Bitch) diverse Soli eingespielt! Einen Blick aufs Coverartwork seht ihr oben. Mehr Infos und eine erste Kostprobe gibt‘s schon bald!

