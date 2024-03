Necrophobic: veröffentlichen Video für “Mirrors Of A Thousand Lakes”

Der Tag ist gekommen! In The Twilight Grey von Necrophobic aus Stockholm ist seit Freitag endlich draußen!

Bevor die Band in den Tourmodus wechselt, veröffentlicht sie ein Video, das während einer ihrer seltenen Clubshows im M.A.U. Club im Januar von Paloosa Productions aufgenommen wurde. Obwohl sie Mirrors Of A Thousand Lakes an diesem Abend nicht spielten, hatte die Band an diesem Tag und Abend eine so gute Stimmung, dass sie beschlossen, sie zu dokumentieren und in ein „Road-Video“ zu verwandeln, das in der Magie des Augenblicks entstand:

Seht Necrophobic live hier:

16.03.24 Heidelberg (Germany) – Heidelberg Deathfest

23.03.24 Gotheburg (Sweden) – Metal Temple

13.04.24 Mexico City (Mexico) – The Metal Fest

16.04.24 Bogota (Colombia) – Bogota Metal Fest (w/ Emperor)

03.05.24 Žemberovce (Slovakia) – Gothoom

04.05.24 Hostalric/Girona (Spain) – Fortalesa Open Air

24.-25.05.24 Hoogeveen (The Netherlands) – Graveland Open Air

01.06.24 Göttingen (Germany) – Underground Remains Open Air X

07.-09.06.24 Hauptmannsgrün (Germany) – Chronical Moshers Open Air

21.-23.06.24 Ukmerge (Lithuania) – Kilkim Žaibu

14.-17.08.24 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

29.-31.08.24 Naestved (Denmark) – Naestved Metalfest

18.10.24 Milano (Italy) – Slaughter Club

19.10.24 Bologna (Italy) – Alchemia

20.10.24 Roma (Italy) – Death Over Rome Festival

Aktuelle Tourdates: https://district-19.com/portfolio-item/necrophobic/