Kataklysm: Album Goliath jetzt erhältlich

Fast drei Jahrzehnte lang hat das US-amerikanisch/französisch-kanadische Melodic-Death-Metal-Syndikat Kataklysm den ganzen Globus mit unnachgiebigen, kraftvollen Klängen überschwemmt. Das fünfzehnte Studioalbum der Band, Goliath, ist ab sofort über Nuclear Blast Records für die breite Masse erhältlich.

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, stellen Kataklysm ihren Fans das Musikvideo Dark Wings Of Deception zur Verfügung, das unter der Regie von David Brodsky für My Good Eye: Music Visuals (www.mgenyc.com) entstand.

Seht euch das Musikvideo zu Dark Wings Of Deception hier an.

Streamt und/oder kauft euer Exemplar von Goliath hier: https://bfan.link/kataklysm-goliath

Goliath wurde in den JFD Studios in Dallas, TX und Studio City, CA sowie in The Cabin in Orlando, FL von J-F Dagenais aufgenommen, der das Album auch produziert und gemastert hat. Für das Mixing und Mastering kehrte die Band zu Chris Clancy zurück, der von Colin Richardson unterstützt wurde. Für das Coverartwork wurde ein Bild benötigt, das das ikonische Thema des Kampfes David gegen Goliath, das sich durch das gesamte Album zieht, einfängt und gleichzeitig zur Kraft der Musik passt. Die Band beauftragte den renommierten Berliner Metal-Illustrator Eliran Kantor (Testament, Fleshgod Apocalypse) mit der Gestaltung des Artworks, das den Kataklysm-Look aufgreift und ihm einen makabren Filter verpasst, der das grüblerische Gefühl des Unbehagens unterstreicht, das während des Schreibens und der Aufnahme des Albums herrschte.

Goliath – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Dark Wings Of Deception

2. Goliath

3. Die As A King

4. Bringer Of Vengeance

5. Combustion

6. From The Land Of The Living To The Land Of The Dead

7. The Redeemer

8. Heroes To Villains

9. Gravestones & Coffins

10. The Sacrifice For Truth

Bestellt euch Goliath hier: https://bfan.link/kataklysm-goliath

Goliath ist digital und in den folgenden Formaten erhältlich:

– CD-Juwel

– Vinyl

– Orange (Limitiert auf 1000, NB US)

– Orange w/ Brown Swirl und Black Splatter (Limitiert auf 300, Band Store)

– Braun (limitiert auf 1000, NB EU)

Kataklysm live:

08.11. CZ Jaroměř – Brutal Assault

08.12. DE Obermehler – Party San Open Air

08.13. BE Kortrijk – Alcatraz 2023

08.14. DE Essen – Turock

08.15. DE Cham – L.A. Live Style Cafe

08.16. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air 2023

08.17. DE Munich – Backstage Halle

Kataklysm – Line-Up:

Maurizio Iacono | Gesang

JF Dagenais | Gitarre

Stéphane Barbe | Bass

James Payne | Schlagzeug

Kataklysm online:

https://www.kataklysm.ca/

https://www.facebook.com/kataklysm

https://www.instagram.com/kataklysmband/