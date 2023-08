Cannibal Corpse: enthüllen Video / Single „Summoned For Sacrifice“

Die legendären Death Metaller Cannibal Corpse haben am 9. August ihre neueste Single und das dazugehörige Video zu Summoned For Sacrifice veröffentlicht. Die pulverisierende neue Hymne ist Teil des sechzehnten Studioalbums der Band, Chaos Horrific, das am 22. September über Metal Blade Records veröffentlicht werden soll.

Seit ihrer Gründung 1988 stehen Cannibal Corpse an der Spitze des Death Metal und haben das Genre geprägt und definiert. Im Jahr 2021 legten sie die Messlatte mit ihrem Album Violence Unimagined erneut höher. Und zur Feier ihres fünfunddreißigjährigen Jubiläums setzt das diesjährige, monolithische Chaos Horrific-Album, das kurz nach Abschluss der Violence Unimagined-Sessions geschrieben wurde, den eingeschlagenen Weg fort.

Die Band ist zwar für ihr technisches und komplexes Songwriting berüchtigt, aber das bestimmt nicht, wohin der Schreibprozess sie führt. Bei Chaos Horrific hatten Cannibal Corpse keine Master-Strategie, sondern gingen an jeden Track mit offenem Geist heran, mit der Absicht, einfach die bestmöglichen Songs zu komponieren. Produziert wurde das Album wieder von Gitarrist Erik Rutan, der bereits sechs Alben der Band produziert hat, angefangen mit dem 2006er Album Kill (Chaos Horrific ist Rutans zweite Veröffentlichung als vollwertiges Mitglied, seit er 2020 offiziell der Band beigetreten ist), Cannibal-ähnlicher Death Metal, bis hin zu den Themen Zombie-Krieg, Wiederherstellung der menschlichen Rasse durch Massenverstümmelungen und die gewalttätige Rache von Opfern des Menschenhandels, sowie das Coverartwork von Vince Locke, einem langjährigen Mitarbeiter der Band.

Seht euch das Video zu Summoned For Sacrifice von Cannibal Corpse, bei dem David Brodsky Regie führte und das von Allison Woest von My Good Eye: Music Visuals, hier an.

Über die zweite Single der Band, Summoned For Sacrifice, in der es um die Auswahl einer Person geht, die zerstückelt werden soll, erklärt Schlagzeuger Paul Mazurkiewicz: „Eine Person wird zufällig ausgewählt, um zu sterben. Dreizehn Leute werden zufällig ausgewählt, um diese Person zu töten, indem sie gewaltsam Teile ihres Körpers entfernen, bis sie nicht mehr atmet.“

Das bislang veröffentlichte Video Blood Blind sowie weitere Infos zum kommenden Album und die aktuellen Tourdaten von Cannibal Corpse findet ihr hier:

Cannibal Corpse – Line-Up:

George „Corpsegrinder“ Fisher – Gesang

Erik Rutan – Gitarre

Rob Barrett – Gitarre

Alex Webster – Bass

Paul Mazurkiewicz – Schlagzeug

