Cannibal Corpse: veröffentlichen ihr 16. Studioalbum „Chaos Horrific“ am 22.09.2023 über Metal Blade Records

Die Death-Metal-Ikonen Cannibal Corpse werden ihr sechzehntes Studioalbum Chaos Horrific am 22. September über Metal Blade Records veröffentlichen und haben am 22. Juli das Artwork des Albums, die erste Single und die Vorbestellungen bekannt gegeben!

Seit 1988 stehen Cannibal Corpse an der Spitze des Death Metal und haben das Genre geprägt und definiert. Im Jahr 2021 setzten sie mit Violence Unimagined erneut neue Maßstäbe. Und im Jahr 2023, dem 35. Jahrestag der Band, kehren sie mit dem Nachfolger, dem ebenso monströsen Chaos Horrific, zurück und schlagen ein neues Kapitel in ihrem geschichtsträchtigen Erbe auf.

Kurz nach dem Ende der Violence Unimagined-Sessions geschrieben, finden sich in Chaos Horrific Anklänge an dieses Album. „Für mich fühlt sich dieses Album an wie eine Fortsetzung von Violence Unimagined„, sagt Bassist Alex Webster.

Die Band war schon immer für ihr technisches und komplexes Songwriting bekannt, aber das bestimmt nicht, wohin der Schreibprozess sie führt. „Ich glaube, dass sich unser Songwriting so entwickelt hat, dass jeder Song seinen eigenen Weg geht, egal ob es sich um einen geradlinigen oder technischen Song handelt“, erklärt Gitarrist Rob Barrett. „Manchmal ist es eine Mischung aus beidem, es gibt also keine vorgefasste Meinung, dass wir eher technisch sein wollen. Die Musik nimmt einfach ihren eigenen Lauf.“

Webster stimmt dem zu: „Ich glaube nicht, dass wir uns bewusst bemüht haben, die Dinge technischer zu machen, wenn es also so kommt, dann ist das nur ein natürliches Ergebnis davon, dass wir versucht haben, die schwersten Songs zu schreiben, die wir konnten.“

Cannibal Corpse hatten keinen Masterplan, sondern gingen an jeden Track mit einem offenen Geist heran. „Ich gehe nie mit bestimmten Vorstellungen an eine Platte heran, ich lasse das Schreiben einfach frei fließen, ohne Einschränkungen“, sagt Gitarrist/Produzent Erik Rutan. „Aber dieses Mal wusste ich, dass ich die Grenzen ein wenig in eine andere Richtung als bei Violence Unimagined verschieben wollte; die Dynamik erweitern, neue Gebiete erkunden, ohne von dem abzuweichen, was Cannibal Corpse ist und immer sein wird.“

Rutan hat mittlerweile sechs Cannibal Corpse-Alben produziert, beginnend mit Kill aus dem Jahr 2006, und dies ist Rutans zweite Veröffentlichung als vollwertiges Mitglied seit seinem offiziellen Beitritt im Jahr 2020. Die Aufnahmen in Rutans Mana Studio in Florida, dem Heimatstaat der Band, waren für alle Beteiligten angenehm, denn sie waren in Höchstform und bereit, alles zu geben. Die Dinge liefen reibungsloser als je zuvor, vor allem an der Gitarrenfront, denn Barrett und Rutan ließen „maßgefertigte Gitarren mit längeren Hälsen bauen, um die richtige Intonation zu halten, die für tiefere Stimmungen notwendig ist„, so Barrett.

Schlagzeuger Paul Mazurkiewicz gab dem Album seinen Namen und seine Mitstreiter waren der Meinung, dass es die Band gut repräsentiert. Zu den Themen gehören der Kampf gegen Zombiehorden (Chaos Horrific), die Auswahl eines zufällig ausgewählten Individuums, das zerstückelt und geopfert werden soll (Summoned For Sacrifice), und die gewalttätige Rache von Opfern des Menschenhandels (Vengeful Invasion). Das Album-Artwork von Vince Locke, einem langjährigen Mitarbeiter von Cannibal Corpse, zeigt ein chaotisches Gewirr aus Lebenden und Untoten und erinnert an den Text des Titeltracks.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums veröffentlichte die Band ihre erste Single und das dazugehörige Video zu Blood Blind. Mazurkiewicz erklärt: „Blood Blind handelt von Massenverstümmelungen, um die menschliche Rasse in einem Genozid zurückzusetzen, der von den Massen angenommen wurde.“

Rutan fügt hinzu: „Blood Blind war der erste Song, den ich musikalisch für Chaos Horrific geschrieben habe. Alles begann mit dem Trauermarsch eines ersten Riffs, das in meinem Kopf herumschwirrte, und von da an ging es los. Schwer und verstörend, entwickelte er sich zu einem aggressiven Sammelsurium aus Tiefe und wirbelnder Dunkelheit! Ich dachte, es wäre großartig, mit ihm zusammenzuarbeiten, und bat Paul, dem Ganzen seinen lyrischen Stempel aufzudrücken …“

Seht euch das Video zu Blood Blind von Cannibal Corpse an, bei dem David Brodsky von My Good Eye Regie geführt hat, und zwar hier:

Chaos Horrific wird als Digipak-CD, Deluxe-Box-Set (Dried Blood Marbled-Vinyl, 24-seitiges 12″-Booklet, Puzzle, Pin, Poster und Kunstdruck – limitiert auf 1500 Exemplare), Kassette (limitiert auf 500 Exemplare), digital und auf Vinyl in den folgenden Varianten erhältlich sein:

– 180g Black(EU exklusiv)

– Burned Flesh Marble (EU exklusiv)

– Slate Blue Marble (PIAS exklusiv – limitiert auf 600 Exemplare)

– Charcoal Brown Marble (Sound Polution exklusiv – limitiert auf 500 Exemplare)

– Pearl Violet Marble (EU exklusiv – limitiert auf 500 Exemplare)

– Bloodsun Marble (EU exklusiv – limitiert auf 500 Exemplare)

– Clear Red & Yellow Splatter (EMP-exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

– Clear & White/Blue Splatter (EU exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

– Turquoise & White Splatter (Napalm exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

– Clear Orange & Red Splatter (Nuclear Blast exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

– Clear Blackdust (Eyesore exklusiv – limitiert auf 300 Exemplare)

– Red Blackdust (Metal Blade Shop-exklusiv – limitierte Auflage: 300 Exemplare)

– Fog Marbled (US exklusiv)

– Charred Remains (US exklusiv)

– Orange/Red Inkspots (US exklusiv)

– Black & Brown Marble (US Band Storeexklusiv)

– Silver w/ Red Streaks (US Band Store exklusiv)

– Electric Smoke (US-Tour exklusiv)

Vorbestellungen gibt es im Cannibal Corpse-Store unter: cannibalcorpse.store und bei Metal Blade unter: metalblade.com/cannibalcorpse

Chaos Horrific – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Overlords Of Violence

2. Frenzied Feeding

3. Summoned For Sacrifice

4. Blood Blind

5. Vengeful Invasion

6. Chaos Horrific

7. Fracture And Refracture

8. Pitchfork Impalement

9. Pestilential Rictus

10. Drain You Empty

Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Chaos Horrific begeben sich Cannibal Corpse auf eine einmonatige Co-Headliner-Tour mit Mayhem in Nordamerika. Die Reise beginnt am 22. September in Nashville, Tennessee und dauert bis zum 21. Oktober in Louisville, Kentucky. Unterstützt werden sie dabei von den Special Guests Gorguts und Blood Incantation! Der Kartenvorverkauf hat am 23. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit begonnen.

Cannibal Corpse

Tour w/ Mayhem, Gorguts, Blood Incantation

9/22/2023 Marathon Music Hall – Nashville, TN

9/23/2023 The Fillmore – Charlotte, NC

9/24/2023 The Mill & Mine – Knoxville, TN

9/26/2023 Stage AE – Pittsburgh, PA

9/27/2023 Rebel – Toronto, ON

9/28/2023 L’Olympia – Montreal, QC

9/29/2023 The Palladium – Worcester, MA

9/30/2023 Brooklyn Steel – Brooklyn, NY

10/02/2023 The Royal Oak – Detroit, MI

10/03/2023 Hard Rock Live – Gary, IN

10/04/2023 The Fillmore – Minneapolis, MN

10/06/2023 Mission Ballroom – Denver, CO

10/07/2023 The Depot – Lake City, UT

10/09/2023 Temple Theatre – Tacoma, WA

10/10/2023 Knitting Factory – Spokane, WA

10/11/2023 Knitting Factory – Boise, ID

10/13/2023 The Warfield – San Francisco, CA

10/14/2023 SOMA – San Diego, CA

10/17/2023 The Aztec Theatre – San Antonio, TX

10/18/2023 The Factory – Dallas, TX

10/20/2023 The Eastern – Atlanta, GA

10/21/2023 Paristown Hall – Louisville, KY

Cannibal Corpse – Line-Up:

George „Corpsegrinder“ Fisher – Gesang

Erik Rutan – Gitarre

Rob Barrett – Gitarre

Alex Webster – Bass

Paul Mazurkiewicz – Schlagzeug

Cannibal Corpse online:

http://www.cannibalcorpse.net

https://www.facebook.com/cannibalcorpse

https://www.instagram.com/cannibalcorpseofficial