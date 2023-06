Lucinda Williams: kehrt mit triumphalem neuen Album zurück

Die Grammy-nominierte Künstlerin Lucinda Williams veröffentlicht am Freitag (30. Juni) das neue Album Stories From A Rock’n’Roll Heart.

Erst kürzlich veröffentlichte sie ihre Memoiren Don’t Tell Anyone The Secrets I Told You, das auf Platz 5 der New York Times-Bestsellerliste debütierte.

Die letzten Jahre waren für Williams eine Herausforderung. Im Jahr 2020 beschädigte ein Tornado ihr neues Haus in Nashville, zwei Wochen später begann der Covid-bedingte Lockdown. Im November desselben Jahres erlitt Williams einen Schlaganfall, der ihre motorischen Fähigkeiten auf der linken Körperseite teilweise beeinträchtigte und sie dazu zwang, wieder laufen zu lernen, und ihr die Fähigkeit nahm, Gitarre zu spielen. Stories From A Rock’n’Roll Heart ist die triumphale Rückkehr einer unserer meist verehrten Künstlerinnen und Songschreiberinnen. Williams ist in bester Form.

Vorab gibt es bereits diese Songs im Stream:

– New York Comeback (hier)

(mit Backing Vocals-Unterstützung von Patti Scialfa und Bruce Springsteen)

– Stolen Moments (hier)

– Where The Song Will Find Me (hier)

Stories From A Rock’n’Roll Heart wurde von Williams, Overby und Ray Kennedy produziert, der auch als Engineer fungierte. Das Album enthält Gastbeiträge von Jeremy Ivey, Jesse Malin, Buddy Miller, Angel Olsen, Margo Price und Tommy Stinson.

Stories From A Rock’n’Roll Heart – Tracklisting:

(w/Guests)

1. Let’s Get The Band Back Together (Backing Vocals: Margo Price, Jeremy Ivey, Siobhan Maher Kennedy, Buddy Miller, Sophie Gault)

2. New York Comeback (BV: Bruce Springsteen & Patti Scialfa)

3. Last Call For The Truth

4. Jukebox (BV: Angel Olsen)

5. Stolen Moments

6. Rock’n’Roll Heart (BV: Bruce Springsteen & Patti Scialfa)

7. This Is Not My Town (BV: Margo Price)

8. Hum’s Liquor (BV: Tommy Stinson)

9. Where The Song Will Find Me

10. Never Gonna Fade Away

Lucinda Williams

Stories Stories From A Rock’n’Roll Heart

Label: Highway 20/Thirty Tigers

Vertrieb: Membran

VÖ: 30.06.2023

Tourtermine Deutschland:

05.03.2024 — Hamburg | Markthalle

06.03.2024 — Berlin | Huxleys

08.03.2024 — Köln | Carlswerk Victoria

11.03.2024 — München | Werk7

Seit dem Beginn ihrer gefeierten vier Jahrzehnte langen Karriere hat Williams ihre Songs immer mit der Gitarre geschrieben. Als sie diese Möglichkeit nicht mehr hatte, musste sie ihren Songwriting-Prozess ändern und sich auf die Menschen stützen, die ihr nahestehen, um ihre Vision zu verwirklichen. Sie begann, mit ihrem Ehemann/Manager Overby zusammenzuarbeiten, was erstmals auf ihrem zweimal für den Grammy-nominierten Album Good Souls Better Angels aus dem Jahr 2020 dokumentiert wurde. Auf Stories From A Rock’n’Roll Heart arbeitete Williams mit dem Singer/Songwriter und guten Freund Jesse Malin zusammen, der drei Stücke des Albums mitschrieb und ihr half, einige der Melodien auf der Gitarre zu entwickeln. Williams wandte sich auch an ihren langjährigen Roadmanager Travis Stephens, einen erfahrenen Gitarristen und Songwriter, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken, da er sechs Songs auf dem Album mitgeschrieben hat.

Das Ergebnis ist ein melodisches Rockalbum mit zehn Songs, das ein inspirierendes Zeugnis für Williams‚ Stärke und Ausdauer ist, unter allen Umständen weiter zu machen. Stories From A Rock’n’Roll Heart beginnt mit dem düsteren Let’s Get The Band Back Together und leitet eine musikalische Reise ein, die kantige Rocker wie Rock’n’Roll Heart und This Is Not My Town umfasst. Williams zollt den Rocklegenden Tom Petty (Stolen Moments) und dem Mitbegründer der Replacements, Bob Stinson (Hum’s Liquor), Tribut, denen sie das Album widmet.

Es wäre kein Lucinda–Williams-Album, wenn es nicht auch ans Herz ginge. Das bewegende Last Call For The Truth, das nostalgische und schöne Jukebox und der ergreifende Albumabschluss Never Gonna Fade Away sind Williams‚ Klassiker schlechthin. Ein echter Höhepunkt von Stories From A Rock’n’Roll Heart ist das epische Where The Song Will Find Me, ein eindringlich schönes Stück, das von Lawrence Rothman orchestriert und arrangiert wurde. In dem Song drückt Williams aus, dass sie trotz allem, was sie durchgemacht hat, niemals aufhören wird zu suchen, und das ist gut für uns.

Lucinda Williams online:

https://www.lucindawilliams.com/

https://www.facebook.com/LucindaWilliams