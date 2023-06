Master Boot Record: kündigt Europatournee im November an

Es gibt nur wenige wirklich einzigartige Musikkünstler, aber die Musik des italienischen Produzenten Victor Love als Master Boot Record ist wohl eine Kategorie für sich. Fans dieser Musik konnten im Februar endlich die komplette Live-Band in all ihrer CRT- und Chiptune-Pracht in ganz Europa erleben.

Jetzt kündigt Master Boot Record (Victor Love) seine Rückkehr auf die Bühnen für November an.

Gründer/Produzent Victor Love ist begeistert: „Nachdem unsere erste Europatournee so großartig war und alle Erwartungen übertroffen hat, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir im November wieder den Code in Europa verbreiten und unseren Synth-Metal, Computer und CRTS in andere Länder bringen werden, in denen wir noch nie waren!“

„Zum ersten Mal werden wir in Schweden, Norwegen, Dänemark, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn auftreten, sowie in einigen Städten in Deutschland und den Niederlanden, die wir beim ersten Mal verpasst haben, und wir können es kaum erwarten, euch alle zu treffen! Wir werden auch ein etwas längeres Set mitbringen und uns darauf vorbereiten, neue Songs aus unserer umfangreichen Diskografie zu spielen. Vergesst nicht, eure Disketten mitzubringen. Wir werden unsere mitbringen.“

Spread the code!

Master Boot Record – Tourdaten:

10 Nov IT – Bologna – Alchemica

13 Nov DE – Dortmund – Junkyard

14 Nov NL – Enschede – Metropool

15 Nov NL – Tilburg – Hall Of Fame

16 Nov DE – Hamburg – Hafenklang

17 Nov DK – Copenhagen – Stengade

18 Nov SE – Gothenburg – Fängelset

19 Nov SE – Stockholm – Hus 7

20 Nov NO – Oslo – Vaterland

22 Nov PL – Poznan – Pod Minoga

23 Nov DE – Leipzig – IFZ

24 Nov CZ – Prague – Chapeau Rogue

25 Nov HU – Budapest – A38

26 Nov SI – Ljubljana – Channel Zero

27 Nov DE – München – Feierwerk

28 Nov DE – Stuttgart – Juha West

30 Nov CH – Winterthur – Gaswerk Foyer

01 Dec CH – Luzern – Sedel Club

Tickets: mbrserver.com

Gründer/Produzent Victor Love fügt hinzu: „Der Live-Sound von Master Boot Record ist das Ergebnis der Kombination von Synth-Gitarren und Chiptune-Leads aus dem Studioalbum, die ich selbst über MIDI geschrieben habe, mit live gespielten Gitarren, die synchron dazu spielen. Dies ist eine besondere Herausforderung für Lead-Gitarren-Parts, die nicht nach der natürlichen Spielposition der Gitarre geschrieben sind. Durch die Kombination von Synthesizern und echten Instrumenten (Baritongitarre, Leadgitarre und Schlagzeug) ist die Live-Show von MBR ein anderes Erlebnis als die Studioalben, die stattdessen zu 100% synthetisiert sind.“

Zusätzlich sind Live-Videos von der Tour auf YouTube erschienen, darunter eine Performance von FTP aus Nantes, Frankreich auf dem offiziellen Kanal der Band:

Über Master Boot Record:

Master Boot Record wird ausschließlich von dem Technologen und Songwriter Victor Love geleitet und ist, wenn überhaupt, kreativ produktiv. Personal Computer, der Nachfolger von Floppy Disk Overdrive (2020), ist Loves neuestes Werk, seit er 2016 als 8-Bit-Geist aus der Bulletin Board System (BBS)-Szene auftauchte. Jetzt kehrt er mit einem weiteren Osterei und einer symbolträchtigen Mischung aus intensiv verzierten und doch treibenden digitalen Orchestrierungen zurück, um seine Anhänger mit einem Rechtsklick zu verwöhnen. Nennt Personal Computer einfach nicht Synthwave oder was auch immer für ein neumodischer Begriff verwendet wird, um Master Boot Records meisterhaften Videospiel-ähnlichen Score zu beschreiben. Um es einfach auszudrücken: Das ist Metal mit einem Synthesizer.

„Die Hauptelemente umfassen Chiptune, Demoszene und Videospielmusik, Thrash/Death Metal und etwas Black Metal sowie klassische und symphonische Muster und progressive Strukturen. Aber alles ist programmiert und mit Synthesizern gemacht.“ Das Ergebnis, das ebenso von klassischer Barockmusik, Bay Area Thrash Metal und Commodore 64-Spielen beeinflusst ist, ist eine wilde Mixtur aus Klängen, die nach der Logik eigentlich nicht zusammengehören sollten, in den Händen von MBR aber einen Sinn ergeben und den Hörer in unerwartete und stets spannende Richtungen führen, indem sie Genre-Mauern durchbrechen.

„Rätselhaftes, glitched-out chiptuned Shredding“ – Metal Sucks

„Wechselt gekonnt zwischen düsterer Electronica und Thrash in Warp-Geschwindigkeit“ – Scene Point Blank

„Eine einzigartige Interpretation des Metals, indem sie ihn komplett digitalisiert und in etwas anderes verwandelt, großartig, episch und ziemlich brutal“ – Dead Rhetoric

Master Boot Record online:

https://www.facebook.com/masterbootrecordmusic

https://www.instagram.com/masterbootrecord