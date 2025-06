Restless Spirit: veröffentlichen Single „Poison Heart“ feat. Jeff Matz vom kommenden Album „Best Of Ramones Redux“

In den Liner-Notes des Ramones-Albums Mondo Bizarro (1992), auf dem der Song ursprünglich veröffentlicht wurde, wird behauptet, dass dieser Song einer von dreien war, die vom damaligen (bereits ehemaligen) Bassisten Dee Dee Ramone geschrieben wurden. Er tauschte den Song gegen Kaution, nachdem er wegen Besitzes von Marihuana verhaftet worden war.

Das Video zu Restless Spirit feat. Jeff Matz (Ramones-Song) Poison Heart kann hier angesehen werden:

Restless Spirit kommentieren: „When the idea of doing a Ramones tribute song came up, Poison Heart was our obvious choice“, schreibt Gitarrist und Sänger Paul Aloisio. „This track has got everything that we like in a song – great leads, a big chorus, and introspective lyrics. On top of this, being able to record with a renowned producer like Marc Urselli was a dream, and of course, collaborating with Jeff from High On Fire is definitely a highlight of our career.“

Mehr Infos zum kommenden Tribute-Album Marc Ursellis Best Of Ramones Redux findet ihr hier:

Restless Spirit online

https://www.facebook.com/restlessspiritny/

https://www.instagram.com/restlessspirit_/