Castle auf „Evil Remains Tour 25“ am 30.05.2025 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Castle – Evil Remains Tour 25

Bands: Castle, B.S.T.

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 30.05.2025

Kosten: VVK 18 €, AK 20 €

Zuschauer: ca. 80

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Heavy Rock, Doom Metal

Freitagabend und es geht wieder in den Keller nach Billstedt. Im Frühjahr versuchten Castle das Logo zu bespielen, was vermutlich wegen geringer Nachfrage abgesagt wurde. Heute ist das Trio in Hamburg auf dem Rückweg vom Muskelrock Festival in Schweden. Wer passt in Hamburg gut zu einer Band, die irgendwo Doom mit im Angebot hat? Das sind Hamburgs Vorzeigedoomer Blut, Schweiß, Tränen oder kurz B.S.T. Wie in Billstedt üblich, trifft sich die Anhängerschaft von Castle und B.S.T. bereits vor dem Einlass und chillt auf dem Vorplatz bei einem Kaltgetränk. Um 20 Uhr geht es dann runter in den Keller, um 20:30 Uhr steht das Quartett von B.S.T. auf der Bühne.

Reichlich Nebel verhüllt die Protagonisten, allen voran Drummer Jan Galinski ist teilweise gar nicht mehr zu sehen. Herbst, die dritte Scheibe im B.S.T.-Kosmos, ist immer noch aktuell und stammt aus dem Jahr 2022. Folglich gibt es die bekannten Stücke wie Nur Ein Tag Im Leben oder Die Illusion, die genretypisch eine gewisse Überlänge mitbringen. Sich in Trance bangen ist angesagt. Alternativ können sich die Fans von der Schwere der musikalischen Darbietung in die Tiefe ziehen lassen. B.S.T. liefern das, was von dem Quartett erwartet wird. Circa 45 Minuten Herzschmerz und Melancholie mit deutschen Texten.

Umbaupause und die bekannten Gesichter von Castle sind bereits vorher im Club unterwegs. Das sind die Bassistin und Sängerin Elizabeth Blackwell sowie der Gitarrist und Backgroundsänger Mat Davies. Offiziell sind Castle nur ein Duo. Dazu kommt mit Andrew Suarez ein Live-Drummer. Auf der aktuellen Platte Evil Remains verprügelt Mike Cotton die Felle. Er ist aber auf der Scheibe ebenfalls nur als Session-Musiker aufgeführt.

Es gibt ein Kontrastprogramm zu den eher überlangen, getragenen Nummern von B.S.T. Castle spielen einen Mix aus Heavy Rock und Doom. Wer jetzt Black Sabbath schreit, der liegt grundsätzlich nicht verkehrt. Wobei sich Einflüsse von Black Sabbath wohl bei jeder zweiten Metalband finden lassen. Zügig und mit reichlich Power bringt das Trio seine Stücke auf die Bretter. Der Übergang zwischen den Nummern ist in der Regel fließend und die Ansagen mehr als knapp. Gitarrist Davies ergreift zweimal das Mikro, sonst lassen Castle die Musik sprechen.

Insgesamt gibt es 14 Tracks, davon diverse Nummern ohne Übergang, wie zum Beispiel Temple Of Lost und Blacklands. Evil Remains, das aktuelle Werk, steht im Mittelpunkt mit dem Titeltrack zum Auftakt, 100 Eyes, Black Spell oder Nosferatu Nights. Aber auch die älteren Platten wie In Witch Order (Total Betrayal) oder Blacklands (Blacklands und Corpse Candles) sind im Set zu finden. Eine gute Stunde beackern die drei Protagonisten die Bühne, dann endet gegen kurz vor 23 Uhr ein intensives Konzerterlebnis.

Oft wird über kurze Spielzeiten gemeckert, allen voran, wenn von der kurzen Spielzeit noch 20 Minuten für Mitmachspielchen und Publikumsanimation verbraten werden. Castle lassen nur ihre Musik sprechen. Auf den Punkt gezockt gibt es eine Soundwand, die in einem kleinen Club wie dem Bambi Galore sehr gut zur Geltung kommt. Die Menschen, die sich am Freitagabend für einen Besuch des Undergroundclubs entschieden, dürften ihr Kommen nicht bereut haben.

Nach dem Konzert sind die Musiker und Musikerinnen beider Bands im Club unterwegs und nehmen mit den Fans das eine oder andere Kaltgetränk. Auch der Merchstand wird gut frequentiert, bei dem das Vinyl beider Bands zu humanen Preisen zwischen 20 und 25 Euro reichlich nachgefragt wird. So sieht ein gelungener Abend zwischen Doom und Heavy Rock aus.