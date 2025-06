Lift The Curse: veröffentlichen neues Album „Don’t Bury The Dream“ und Video zu „Dusk And Dawn“

Die amerikanische Heavy-Rock-Band Lift The Curse verkündet stolz, dass ihr neues Album Don’t Bury The Dream auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen erhältlich ist! Nachdem sich Lift The Curse eine solide Fangemeinde von über 45.000 monatlichen Spotify-Hörern und fast 79.000 YouTube-Abonnenten erspielt haben, veröffentlicht das Duo nun ein neues Album mit elf brandneuen Tracks aus Alternative-Rock, Hard-Rock und Metal.

Um die Veröffentlichung von Don’t Bury The Dream zu feiern, hat die Band ein neues Video zum Opener Dusk And Dawn veröffentlicht!

Lift The Curse ist ein amerikanisches Rock-Duo, das aus einer zehnjährigen Zusammenarbeit der aus Texanern und Kaliforniern stammenden und mittlerweile besten Freunde Ryan Hegefeld und Jon Yadon Jr. hervorgegangen ist. Seit ihrer Gründung im April 2022 hat die Band einen charakteristischen Sound entwickelt, der auf explosiven Alt-Rock-Refrains, knallharten Riffs, melodischen Harmonien und hymnischen Gitarrensoli basiert – alles vorgetragen mit purer Energie und emotionaler Tiefe. Angetrieben von einer gemeinsamen Leidenschaft fürs Songwriting schreiben Ryan (Gesang, Gitarre, Schlagzeug) und Jon (Gitarre, Bass, Hintergrundgesang) nahtlos jeden Track gemeinsam und verschmelzen ihre individuellen Stile zu einer einheitlichen Klangkraft. Mit bereits drei Alben im Gepäck und dem neuen Don’t Bury The Dream, kombinieren Lift The Curse kraftvolle Musik mit einer wachsenden Bibliothek visuell beeindruckender Musikvideos – und schaffen so eine Welt, die Fans fühlen, hören und sehen können.

Don’t Bury The Dream Tracklist:

1. Dusk And Dawn

2. Fly Or Die

3. Dead End

4. Regrets Of A Dying Man

5. As You Were

6. Wishing Well

7. Shadow

8. Save Me

9. Violet Violence

10. Direct Hit

11. Forever And More

Geschrieben, aufgenommen, gemischt und gemastert von Lift The Curse. Fotos von Clayton King. Logo von Ochedartworks. Artwork von Lift The Curse.

Lift The Curse sind:

Ryan Hegefeld – Gesang, Gitarre, Schlagzeug

Jon Yadon Jr. – Gitarre, Bass, Hintergrundgesang