Thronehammer: kündigen neues Album „Slay | Kill | Erase“ an

Das von Fans und Medien gleichermaßen gefeierte Doom-Kommando Thronehammer hat sein nächstes Album angekündigt!
Slay | Kill | Erase, der Nachfolger von Kingslayer (2023), soll noch in diesem Jahr erscheinen und verspricht Großes! Mehr dazu in Kürze.
Die Band um Sängerin Kat Shevil Gilham wird im Oktober 2026 auf Tour gehen, um die neuen Songs live zu präsentieren und eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen:
01.10.2026 Berlin – Neue Zukunft
02.10.2026 Hamburg – Bambi Galore
03.10.2026 Oldenburg – MTS Records
04.10.2026 Dresden – Chemiefabrik
05.10.2026 Leipzig – Werk 2
06.10.2026 Hannover – Cafe Glocksee
07.10.2026 Kassel – Goldgrube
08.10.2026 Bochum – Trompete
09.10.2026 München – Keep It Low (Festival)