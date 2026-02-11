Thronehammer: kündigen neues Album „Slay | Kill | Erase“ an

Das von Fans und Medien gleichermaßen gefeierte Doom-Kommando Thronehammer hat sein nächstes Album angekündigt!

Slay | Kill | Erase, der Nachfolger von Kingslayer (2023), soll noch in diesem Jahr erscheinen und verspricht Großes! Mehr dazu in Kürze.

Die Band um Sängerin Kat Shevil Gilham wird im Oktober 2026 auf Tour gehen, um die neuen Songs live zu präsentieren und eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen:

01.10.2026 Berlin – Neue Zukunft

02.10.2026 Hamburg – Bambi Galore

03.10.2026 Oldenburg – MTS Records

04.10.2026 Dresden – Chemiefabrik

05.10.2026 Leipzig – Werk 2

06.10.2026 Hannover – Cafe Glocksee

07.10.2026 Kassel – Goldgrube

08.10.2026 Bochum – Trompete

09.10.2026 München – Keep It Low (Festival)