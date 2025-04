Djerv: veröffentlichen Musikvideo zu „Reignbreaker“

Zwei Wochen nachdem Djerv den Titelsong zum neuen Studio Fizbin-Game Reignbreaker präsentiert haben, legen sie nun mit dem passenden Musikvideo nach. Die Animationen von Jørn Veberg und Dag Stian Mykjåland verleihen dem Ganzen noch noch einmal zusätzliche visuelle Kraft. Überzeugt euch selbst:

Innerhalb von nur zwei Wochen generierte Reignbreaker über 150.000 Plays auf Spotify und YouTube und erhielt zudem Airplay von unter anderem Kerrang! Radio, einer der größten Rock-Radiostationen Europas. Das Musikvideo baut nun mit düsteren, intensiven, aber auch farbenfroh lebendigen Bildern auf dem Gothic-Universum des zugrundeliegenden Videospiels Reignbreaker auf, wo sich alles darum dreht, sich aus Machtverhältnissen zu befreien.

“It was so much fun working with our friends again on this video. We wanted to create something that really captured the essence of Reignbreaker and its story, but also bring in a bit of humor. The whole process was creative and fun from start to finish — now we just hope people enjoy watching it as much as we enjoyed making it”, so Sängerin Agnete Kjølsrud.

Regie führten Jørn Veberg und Dag Stian Mykjåland. Das Kreativduo ist bekannt für seine eindrücklichen, konzeptgetriebenen Produktionen. “When you have a month with no clue what to do in the evenings — what do you do? You wait for a call from Djerv asking if you want to make a fully animated music video”, erklärt Veberg grinsend.

Dieses Jahr waren Djerv für einen Spelleman Prisen in der Kategorie „International Breakthrough Of The Year“ nominiert und zementierten damit ihren Status als eine von Norwegens furchtlosesten und Grenzen verschiebenden Bands. Zuvor sorgten sie bereits für Aufsehen durch ihre Beteiligung an global beachteten Projekten wie League Of Legends, Nikke: Goddess Of Victory und der Netflix-Serie Arcane.

Das Spiel Reignbreaker wurde von dem deutschen Gamingstudio Studio Fizbin entwickelt und am 18. März veröffentlicht. Spieler:innen tauchen tief ein in eine brutale Welt, wo sie sich als Clef gegen das totalitäre Regime auflehnen. Zu dieser Kulisse lieferten Djerv einen Soundtrack voller Trotz, Kraft und Wut. Reignbreaker erschien für PC und ist auf Steam erhältlich.