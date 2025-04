Turnstile: kündigen neues Album „Never Enough“ an

Es hat sich bereits angedeutet, als vor einigen Tagen große Billboards in Los Angeles aufgetaucht sind, und jetzt ist es offiziell: Turnstile sind zurück! Am 06.06.2025 wird das mit Spannung erwartete neue Album Never Enough veröffentlicht, das erste seit vier Jahren. Der Titeltrack ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, begleitet von einem offiziellen Musikvideo, bei dem Turnstile-Sänger Brendan Yates und -Gitarrist Pat McCrory selbst Regie führten.

Never Enough kann ab sofort vorbestellt werden, einschließlich einer Reihe streng limitierter Vinyl-Editionen in exklusiven Farben, die im offiziellen Bandstore erhältlich sind.

Das Album wurde zwischen Los Angeles und dem Heimatort Baltimore aufgenommen und von Turnstile-Frontmann Brendan Yates produziert. Das Ergebnis ist ein kraftvolles, dynamisches Album, das den einzigartigen, genreübergreifenden Sound der Band weiterentwickelt – energiegeladen, unerschrocken und voller Leben. Never Enough ist eine musikalische Metamorphose von einer der spannendsten und einflussreichsten Bands ihrer Generation. Es folgt auf das gefeierte Vorgängeralbum Glow On, das Turnstile vier Grammy-Nominierungen einbrachte und in Deutschland die Top 10 der offiziellen Charts erreichte.

Auch live stehen Turnstile in den Startlöchern:

07.06.2025 – Barcelona, Primavera Sound

13.06.2025 – London, Outbreak Fest

14.06.2025 – Porto, Primavera Sound

21.06.2025 – Clisson, Hellfest

28.06.2025 – Ysselsteyn, Jera On Air

29.06.2025 – Somerset, Glastonbury Festival

12.07.2025 – Ottawa Blues Festival

03.10.2025 – Sacramento, Aftershock

Turnstile sind: Brendan Yates (Gesang / Synth / Keys), Franz Lyons (Bass), Pat McCrory (Gitarre), Daniel Fang (Drums) und Meg Mills (Gitarre). Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben Turnstile nie stillgestanden – und das wird auch so bleiben.