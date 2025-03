Vännäs Kasino: im April/Mai erstmals auf Europa-Tour

Im Januar 2022 reisten vier Musiker:innen aus dem Norden Schwedens in die Hamburger Clouds Hill Studios – Sara Almgren (The (International) Noise Conspiracy, INVSN, Masshysteri, The Vicious), Kajsa Poidnak (Rome Is Not A Town), Dennis Lyxzén (Refused, INVSN, Fake Names, The (International) Noise Conspiracy) sowie Thomas Hedlund (Cult Of Luna, Phoenix, The Deportees, Khoma). Vännäs Kasino waren geboren. Das damals aufgenommene, selbstbetitelte Debütalbum verkörpert puren, leidenschaftlichen Punk Rock. 16 Songs, 30 Minuten, „true punk spirit“, wie HYMN (SE) es formulierten.

Das Album erschien zunächst ausschließlich auf Vinyl, nur 500 Hand nummerierte Exemplare wurden gepresst – 100 der zugehörigen Sleeves gestaltete die Band selbst im Spray-Painting-Verfahren. Statt das Album auf Streaming-Plattformen anzubieten, entschieden sich Vännäs Kasino dazu, ihr Debüt zunächst nur bei ihren wenigen Konzerten anzubieten sowie später über ihre Instagram– und Bandcamp-Kanäle und ausgewählten Plattenläden. Eine Colored-Vinyl-Neupressung folgte im Frühjahr 2024.

Im November 2024 veröffentlichte das Quartett in ähnlicher Manier ihr zweites Album II. Dennis Lyxzén beschreibt es wiefolgt: „15 songs of no-nonsense fast rock that feels more defined and focused than our debut. It started as an idea to record a new EP but the writing process was so much fun that it ended up being a full album.“

Anders als ihr Debüt nahmen Vännäs Kasino II in Schweden auf: „We meet up with Johann Scheerer in Sundsvall in the beautiful Nova Studio for an intense 5 days. The ambition was to create a lean sort of mix tape of our favourite punk and hardcore music but done in our own way. The result speaks for itself and it’s a wonderful tight and fun album.“

Nach einigen Gigs in Schweden und Norwegen, schlossen sich Vännäs Kasino Anfang 2024 The Baboon Show als Support auf deren Tour an und betraten so erstmals Bühnen in Dänemark und Deutschland. Jetzt ist es endlich Zeit für Vännäs Kasinos erste eigene Europa-Tour, die sie im April und Mai 2025 durch Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien führen wird.

Tourdates

Destiny Tourbooking, Visions, OxFanzine & livegigs.de present:

Vännäs Kasino

Support: Chaos Commute

25.04.2025 – (DE) Berlin, Kulturhaus Insel – Theaterdeck

26.04.2025 – (DE) Hamburg, Molotow

27.04.2025 – (DE) Cologne, Helios37

28.04.2025 – (FR) Paris, Glazart

29.04.2025 – (DE) Wiesbaden, Kreativfabrik

30.04.2025 – (DE) Munich, Backstage Club

01.05.2025 – (AT) Vienna, Chelsea

02.05.2025 – (CZ) Prague, Café V Lese

Vännäs Kasino sind:

Sara Almgren – Vocals, Bass

Kajsa Poidnak – Gitarre, Vocals

Dennis Lyxzén – Gitarre, Vocals

Thomas Hedlund – Drums