Blutgott: präsentieren das offizielle Video zu „Dracul Drakorgoth“

Dracul Drakorgoth ist der Titeltrack des neuen Blutgott 3-CD-Albums (Massacre Records / VÖ 20.09.).

Jeder Song kommt in drei Versionen: in der Blood God-Heavy-Metal-Version, in der Balgeroth-Version mit deutschen Texten und der Debauchery-Version mit der Monsterstimme.

Das neue Video fängt die Power der Blutgott Liveband ein, zeigt den Song in der Debauchery-Version.

Der Text handelt von Dracul Drakorgoth, dem Debauchery Blood God, und seiner Rolle im Krieg des Balgeroth. Während auf der Erde und vielen anderen Planeten ein brutaler Krieg der Balgeroth Blutgötter gegen die Menschen tobt, kämpft sich Dracul Drakorgoth mit seiner Debauchery Legion von der Front im Osten Europas, über Höllentore bis zum äußersten Belagerungsring um Knochenheim vor. Seine Legion besteht aus Blutgöttern, Vampiren und Blood Babes.

Mehr zum Blutgott Universum gibt es auf www.blutgott.com

Das neue Album, T-Shirts, Miniaturen und das Tabletop-Spiel gibt es im bandeigenen www.bloodstore.de

Alle Tourdaten und Tickets auf www.blutfest.de

The Blutgott Metal Universe

Debauchery– Monster Metal

Blood God – Hard Rock & Heavy Metal

Balgeroth – German Metal

In 20 Jahren hat Sänger und Gitarrist Thomas Gurrath ein ganzes Banduniversum mit über 30 CDs verteilt auf mehr als 20 Alben aus Debauchery, Blood God und Balgeroth geschaffen. Vereint hat er diese Trinity Of Blood Gods unter dem Namen Blutgott.

Musikalisch genreübergreifend bewegt man sich irgendwo zwischen Judas Priest, Slayer, AC/DC, Rammstein und Bolt Thrower. Es gibt stampfenden Death Metal, klassischen Heavy Metal und groovigen Hard Rock, mal mit kreischenden Vocals, mal mit der markanten Monsterstimme, mal clean, und allem dazwischen.

Die Texte – auf Deutsch und Englisch – handeln von dem eigenen Dark Fantasy Universum: der World Of Blood Gods. Benannt nach den Blutgöttern – biomechanischen Vampirdrachen mit dämonischen Fähigkeiten.

Die drei berüchtigsten sind Bal-Geroth, der Bloodking von Knochenheim, Dracul Drakorgoth, der Debauchery Blood God und Setekh Drakorgar, der Rote Drache. Zusammen bilden sie die Trinity Of Blood Gods.

In den Kriegszonen der Vergangenheit und der Zukunft, auf der Erde, auf Eden, anderen Planeten und der Hölle schlagen sie brutale Schlachten gegen Elben, Menschen und Zwerge, aber auch gegen andere Dämonen. Zur World of Blood Gods gibt es eigene Miniaturen und ein eigenes Tabletop-Spiel, genannt Kings Of Carnage.

Konzerte der verschiedenen Inkarnationen des Blutgott Metal Universums gab es in ganz Europa, in Russland und Asien. Man war mit Doro, Saxon, Dismember, Napalm Death, Destruction und vielen anderen namhaften Bands der Metalszene auf Tour, spielte auf den großen Festivals wie Wacken, Summer Breeze und dem Bang Your Head. Die Alben sind regelmäßig in den Top 50 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Das neue Album Dracul Drakorgoth kommt am 20. September 2024 und enthält zehn komplett neue Songs, jeweils einmal mit der Debauchery Monster Voice, einmal mit den deutschen Balgeroth Texten und einmal mit der Blood God Heavy Metal Stimme. Erhältlich ist das Album als 3CD Digi Pack, als limitierte Box und die Debauchery und Balgeroth Versionen jeweils als limitierte LP. Aufgenommen von Dennis Ward (Unisonic, Krokus, Helloween).

Blutgott Dracul Drakorgoth Tracklist:

CD1 Debauchery Version

1. We create Metal

2. Dracul Drakorgoth

3. Fire And Steel

4. Crusade Against Humanity

5. Overdrive Of Brutality

6. Dragonsteel

7. Blood For Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blood Demands Blood

10. Drakespawn

CD 2 Balgeroth Version

1. Drachenlegion

2. Dracul Drakorgoth

3. Feuer Und Stahl

4. Drachendivision

5. Blutgott Monsterhorde

6. Drachenstahl

7. Blut Für Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blut Verlangt Blut

10. Drachenbrut

CD3 Blood God Version

1. We Create Metal

2. Dracul Drakorgoth

3. Fire And Steel

4. Crusade Against Humanity

5. Overdrive Of Brutality

6. Dragonsteel

7. Blood For Balgeroth

8. Setekh Drakorgaur

9. Blood Demands Blood

10. Drakespawn

Blutgott live:

21.06.2024 Aaargh Festival

28.06.2024 Ferryman Festival

29.06.2024 Heavy Michel Days

03.08.2024 München – Backstage

05.09.2024 Nürnberg – Hirsch

20.09.2024 Passau – Zauberberg

21.09.2024 Aalen – Rock It

04.10.2024 Oberhausen – Helvete

05.10.2024 Rostock – Zuckerfabrik

01.11.2024 Weinheim – Cafe Central

02.11.2024 Kirchheim (Teck) – Linde – Heimspiel

06.12.2024 Lenzburg – Met-Bar (CH)

07.12.2024 Lindau – Club Vaudeville

12.12.2024 Wien – Viper Room (AT)

13.12.2024 Graz – Explosiv (AT)

31.01.2025 Hannover – Cafe Glocksee

01.02.2025 Hamburg – Logo

15.02.2025 Berlin – Slaughterhouse

08.03.2025 Selb – Rockclub Nordbayern

28.03.2025 Cham – LA

Blutgott Links:

https://www.blutgott.com/

https://www.facebook.com/blutgott666

https://www.instagram.com/blutgott666