Crematory: präsentieren eine atemberaubende Coverversion von „My Girlfriend’s Girlfriend“ (Type O Negative) vom kommenden Studioalbum

Nach den bereits veröffentlichten Singles Welt Aus Glas und dem epischen Titeltrack des Albums präsentiert Crematory heute ihre beeindruckende Coverversion des Klassikers My Girlfriend’s Girlfriend von Type O Negative, inklusive eines Gastauftritts des Frontmanns von End Of Green, Michelle Darkness.

Crematory-Schlagzeuger Markus Jüllich erinnert sich: „Our cover version from Type O Negative´s hit My Girlfriend´s Girlfriend is very special for us. We had the pleasure of playing a few shows and festivals with Type O Negative in the mid-90s, had some very good aftershow partys together and a nice friendship.“

Zusätzlich luden sie Michelle Darkness (End Of Green) als Gastsänger für diesen Song ein, der Pete Steeles Stimmumfang hervorragend würdigt und ein großartiges Duett in Kombination mit Felix liefert.

Seht euch das Video zu My Girlfriend’s Girlfriend hier an:

Die Coverversion von Crematory zu My Girlfriend’s Girlfriend ist jetzt erhältlich und auf allen digitalen Streaming-Diensten verfügbar unter: https://crematory.rpm.link/mygfsgfPR.

Informationen rund um das kommende Album findet ihr hier:

Mehr Informationen zu Crematory inklusive der Live-Termine für 2025 findet ihr hier.

Crematory sind:

Felix Stass – Gesang

Rolf Munkes – Gitarre

Oliver Revilo – Bass

Katrin Jüllich – Keyboards, Samples

Markus Jüllich – Schlagzeug, Programming

