Crematory: starten Album Pre-Sale für kommendes Studioalbum „Destination“

Am 2. Mai erscheint mit Destination das brandneue Studioalbum der Dark Metal Legenden von Crematory über ROAR (Grave Digger, Holy Moses, Mystic Prophecy u.v.m.). Nun hat die Band den Vorverkauf ihres kommenden Longplayers gestartet, welcher auf CD, farbiger 2-LP Vinyl (inkl. 4 Bonus-Tracks), 3-CD Earbook (feat. dem regulären Album, 4-Track Bonus CD, dem Album als instrumentale Version + einem 36-Seiten Booklet), einem exklusiven 18-CD Bundle (das neue Album, exklusives Remix Album + allen 16 Vorgänger-Alben) sowie in digitalen Formaten erscheint!

Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://crematory.rpm.link/destialbumpr

Destination Tracklist:

01. Destination

02. The Future Is A Lonely Place

03. Welt Aus Glas

04. My Girlfriend´S Girlfriend

05. After Isolation

06. My Own Private God

07. Days Without Sun

08. Deep In The Silence

09. Banished Forever

10. Ashes Of Despair

11. Toxic Touch

12. Das Letzte Ticket

Bonus-Tracks (Earbook, 2-LP Vinyl):

01. Tote Blumen

02. Fail Of Misery

03. Days Without Sun – Centhron Dark Mix

04. Welt Aus Glas – Centhron Glas Mix

Destination Tour 2025

01.05. Kaiserslautern – Kammgarn

02.05. Leipzig – Hellraiser

03.05. Stuttgart – Wizemann

04.05. Mannheim – 7er Club

09.05. Regensburg – Eventhall

11.05. München – Backstage Werk

16.05. Erfurt – From Hell

17.05. Zwickau – Club Seilerstr

29.05. Oberhausen – Kult Tempel

30.05. Potsdam – Lindenpark

31.05. Coesfeld – Fabrik

Erst kürzlich haben Crematory ein Musikvideo zu ihrem Album-Titeltrack online gestellt.

Wie die erste Single-Auskopplung eindrucksvoll beweist: Crematory klingen hochmotiviert, erhöhen den Einsatz und haben auch nach 34 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte definitiv noch einiges zu sagen: