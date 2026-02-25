Animaux Formidables: haben neues Video zu „I Am A Cat And I Love My Dog“ veröffentlicht

Das italienische Garage-Fuzz-Noiser-Duo Animaux Formidables präsentiert ein brandneues Video zu seinem aktuellen Song I Am A Cat And I Love My Dog. Mit diesem Release gewähren sie einen weiteren Einblick in die rohe und instinktive Welt, die die Band seit ihrer Gründung Anfang 2022 prägt.

Bekannt für ihre viszerale Bühnenpräsenz und ihren reduzierten Stil, bewegen sich Animaux Formidables irgendwo zwischen primitivem Performance-Art und ungeschönter Rock’n’Roll-Energie. Auf der Bühne verkörpern sie zwei wilde Alter Egos und kanalisieren einen Sound, der in Garage Rock, punkiger Dringlichkeit und fuzz-getränkter Minimalistik verwurzelt ist.

Die neue Single, die Ende 2024 während einer Autofahrt geschrieben wurde, zeigt eine nachdenklichere Seite des Duos, ohne ihre Direktheit aufzugeben. Hinter dem scheinbar einfachen Titel verbirgt sich eine Metapher über Einsamkeit – nicht als Abwesenheit, sondern als Notwendigkeit. Der Song feiert die Zeit, die man allein verbringt, als einen wesentlichen und regenerativen Raum und widerspricht dem ständigen Druck, immer aktiv, produktiv oder sozial präsent zu sein.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Für die Band ist die Inspiration zutiefst persönlich. Nach Tourneen nach Hause zurückzukehren und mit ihrem Hund durch den Wald zu spazieren, wird zu einem meditativen Ritual – eine Erinnerung daran, dass Freiheit und Glück oft in den einfachsten Gesten des Lebens existieren. Dieses Gefühl von Klarheit und reduzierter Wahrheit zieht sich sowohl durch die Texte als auch durch den Sound des Tracks.

Das Video, das von Monocromostudio gedreht wurde (die auch das Coverfoto erstellt haben), bleibt der Identität des Duos treu: direkt, unverfälscht und auf Live-Performance fokussiert. „Wir haben unsere Reise mit dem Team von Monocromostudio begonnen, die uns seit Tag eins begleiten und unsere ersten Fotos und Videos erstellt haben. Für die erste Single des neuen Albums wollten wir ein sauberes, essentielles, professionelles Video, das unsere wahre Essenz einfängt – live zu spielen, ohne zu viele Schnörkel, während wir die Ironie und Chemie zwischen uns bewahren. Wir wussten, dass sie die richtigen Leute sind, um dies zu verwirklichen, und dass wir uns bei ihnen vollkommen wohlfühlen würden.“

“An der Musikvideo-Produktion von Animaux Formidables zu arbeiten, ist wie in ein Chaos gezogen zu werden, das auf magische Weise eine perfekte Ordnung findet.” sagt Adriana von Monocromostudio.

Seit der Aufnahme ihres Debütalbums We Are All Animals, das live und direkt auf Band mit Produzent Marco Fasolo aufgenommen wurde und 2023 über Go Down Records veröffentlicht wurde, haben Animaux Formidables den Ruf eines kompromisslosen Live-Acts aufgebaut. Mit über 200 Shows in Italien und Europa in nur drei Jahren entwickelt sich das Duo weiter und hat kürzlich neue elektronische Texturen auf ihrer EP Call Me Tony eingeführt, die im Januar 2025 veröffentlicht wurde und erneut live in analog ohne Overdubs oder Nachbearbeitung aufgenommen wurde.

Im Jahr 2025 kehrten Animaux Formidables ins Studio zurück, um an ihrem dritten Album zu arbeiten, das für 2026 geplant ist. Wenn I Am A Cat And I Love My Dog ein Hinweis ist, bleibt die Band ihrer Kernphilosophie treu: roher Sound, ehrliche Impulse und der Mut, Einfachheit in einer Welt zu umarmen, die selten langsamer wird.

Live: