Indecent Behavior: neue Single/Video „Too Close“

Indecent Behavior überzeugen inhaltlich sowie musikalisch auch auf ihrem neuen Album. Therapy In Melody ist ein Kraftpaket. Das Tanzbein zuckt, Adrenalin fließt und die Songs bohren sich in die Nerven wie heilende Akupunktur. Eine ordentliche Portion Abwechslung sorgt jederzeit für Kurzweiligkeit. Kraftvolle Hooks und eingängige Melodien laden zum Wiederhören ein. In Zusammenarbeit mit dem britischen Produzenten Phil Gornell, der in Sheffield (UK) und Los Angeles (US) unter anderem für All Time Low, Hot Milk und Bring Me The Horizon tätig ist, haben Indecent Behavior ein herausragendes Album produziert.

Indecent Behavior schaffen auf ihrem neuen Album Therapy In Melody einen musikalischen Raum für Optimismus in einer Welt, in der dieser immer öfter zu kurz kommt und vermitteln in ihren 12 Tracks eindrucksvoll Hoffnung, Halt und manchmal sogar einen neuen Blickwinkel. Wenn Musik zum Hafen wird und ein musikalischer Leuchtturm dir plötzlich mit einem strahlenden Licht den Weg zeigt, dann hörst du Indecent Behavior!

Nun gibt es auch mit Too Close einen weiteren Song aus dem neuen Album, nachdem vor einigen Wochen bereits die erste Single I Love Goodbyes für Aufsehen sorgte.

Die Band erklärt den Song wie folgt: „So nah und doch so weit entfernt. Wenn die Angst zu scheitern die Überhand nimmt und dich davon abhält, etwas zu Ende zu führen, dann hast du bereits verloren. Dieses Gefühl begegnet dir immer wieder. Doch häufig ist es die daraus entstehende Hoffnung, die etwas Großes entstehen lässt. Manchmal lohnt es sich eben doch, den letzten Schritt zu gehen. Too Close ist ein Song über Unsicherheit, die Angst zu scheitern und die Hoffnung, es trotzdem zu schaffen.“

Indecent Behavior ist Punkrock. Indecent Behavior ist Energie. Indecent Behavior ist Hoffnung. Und macht einfach verdammt viel Spaß – besonders live!

Tourdates

26.05.2023 Saarbrücken, Studio 30

01.06.2023 Köln, Helios 37

02.06.2023 Hamburg, Astra Stube

08.06.2023 Frankfurt, Ponyhof

09.06.2023 Erfurt, Klanggerüst

10.06.2023 Leipzig, Neues Schauspiel

Festivals

22.07.2023 Heartbeat Festival, Lauenförde-Meinbrexen

28/29.07.2023 Riez Open Air, Bausendorf

29.07.2023 Beller Freibad Open Air, Horn-Bad Meinberg

Symbolik und Artwork:

Therapy In Melody ist verpackt in starke Metaphern. Der Blumenstrauß ist ein Symbol für Glückwünsche, Liebe, Freude und außerdem farbenfrohe Dekoration für besondere Anlässe. Den diametralen Gegensatz dazu bildet die Tatsache, dass die bunten und fröhlich wirkenden Blumen in dem Moment, in dem sie abgeschnitten und zu einem Strauß gebunden werden, anfangen zu sterben und zu welken.

Die comichaften Gesichter der Blüten visualisieren durch den spürbaren Schmerz dabei eindrücklich den Widerspruch unserer Existenz.

Für Indecent Behavior steht diese Symbolik für den Gegensatz einer bunten aber auch vergänglichen und dunklen Welt und den Kontrast des alltäglichen Lebens. Aber auch für die Hoffnung, die die Band mit ihrer Musik trotz oder gerade wegen einer oft dramatischen und düsteren Zukunfts-Prognose erzeugen und vermitteln will.

In den 12 Songs mischen sich positive Melodien mit melancholischen und nachdenklichen Texten, die trotz spürbarer Verzweiflung immer auch einen Ausweg und einen Lichtblick aufzeigen.

Therapy In Melody Tracklist:

1. Hide From The Truth

2. Twice As Good

3. Bird Of Prey

4. Too Close

5. Show Me What You Got

6. To Hell And Back

7. Animal

8. White Lies // Black Tattoos

9. Like Any Other Morning

10. Fire In The Attic

11. I Love Goodbyes

12. A Life Turned Into Art

Bandbio

Das Licht geht aus. Alles still. Ein Knall. Eine Wand aus Energie springt dir ins Gesicht. Dein Fuß beginnt zu tippen. Dann – Ekstase. Alle springen. Du machst mit. Du hast dich lange nicht so gut gefühlt. Das passiert, wenn Indecent Behavior die Bühne betreten.

So energiegeladen wie ihre Live-Show, so vielseitig sind ihre Songs. Zwischen schnellen Beats, verzerrten Gitarren und melodischem Gesang blitzt immer wieder der Funke auf, den man nicht mehr loslassen kann. Punkrock in einem modernen Gewand ist die Sprache, mit der Indecent Behavior ihre tiefsten Wünsche und Botschaften in die Welt schreien. Dabei vereinen sich Elemente aus Punkrock, Metal, Hardcore und Pop, die den Sound der Band seit ihrer Gründung prägen.

Die vier Jungs aus Saarbrücken wollen hoch hinaus. Seit 2013 lassen Henrik, Chris, Flo und Denis keine Bühne aus. Groß und Klein. Leise und laut. Nach einer eigenen Konzertreihe, unzähligen Shows in den Jugendzentren der Republik, 2 EPs und dem ersten Album Outnumbered (2018) tourte die Band 2019 erstmals als Support-Act für Saltatio Mortis durch Deutschland und spielte 13 Konzerte in Hallen wie dem E-Werk in Köln oder dem Pier2 in Bremen. Darauf folgten Shows mit Bands wie ZSK und Ignite. Das zweite Album Bright Days (2020) schließt nahtlos an.

Indecent Behavior sind:

Henrik Bergmann – Vocals

Christian Noß – Guitar, Backing Vocals

Denis Selzer – Bass Guitar, Backing Vocals

Florian Heintz – Drums

https://www.facebook.com/IndecentBehavior

https://indecent-behavior.com/